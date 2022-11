“Es la crónica de una muerte anunciada” dijo Berni sobre el crimen de Andrés Blaquier

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo que el crimen del empresario Andrés Blaquier durante el robo de su moto en el partido de Pilar “es la crónica de una muerte anunciada”, ya que los dos acusados detenidos por el hecho tenían antecedentes penales, al tiempo que informó que en los últimos meses pidieron dos veces la detención del señalado autor del homicidio, aunque la Justicia la denegó.

“(Luciano Jesús) González, que cumplió 18 años hace menos de dos meses, de cuando era menor tiene registradas tres entradas (a una dependencia policial)”, dijo Berni sobre “Lucianito”, el joven acusado de efectuar el disparo que mató al empresario.

Tras considerar que “una de las grandes falencias de sistema penal juvenil es que los menores no quedan registrados a la hora de cometer delitos”, el ministro informó que González cumplió 18 años en septiembre pasado y que desde entonces se pidió dos veces su detención, lo que fue denegado por la Justicia.

“En septiembre pedimos la detención de González y el juez de Garantías, que debería estar acá dando explicaciones, no hizo lugar (…) también lo hicimos en octubre por hechos de robo agravado por uso de arma de fuego y todavía estamos esperando que la Justicia se dedique a estudiar el caso”, expresó Berni en una conferencia de prensa que brindó esta mañana en la base operativa ubicada sobre el Puente 12, en La Matanza.

“Este no es un hecho aislado, esto nos pasa todos los días en la provincia de Buenos Aires, el problema con los menores es que nadie controla y cuando son mayores generan estos episodios de sangre que son inevitables“, agregó.

“No podemos estar dejar pasar estos hechos y no interpelar a todos los actores que son responsables de la construcción de la seguridad, que es un construcción colectiva de una sociedad, donde hay diferentes involucrados“, enfatizó el ministro, tras asegurar que desde su cartera se hace “el esfuerzo que se debe hacer” para esclarecer los casos.