El Circuito Costa Atlántica perfila a sus candidatos

El espejo de agua de la playa del Club Náutico Mar del Plata fue el escenario para la segunda fecha de las disciplinas Race Técnico, All Round y Sprint dell Circuito de la Asociación de Stand Up Paddle Costa Atlántica (Asupca).

Otra muy atractiva jornada deportiva para la creciente comunidad del SUP, desarrollada ante un clima cambiante y con cierta incidencia del viento, el cual planteó algunas dificultades a los participantes. Las pruebas se realizaron sobre un circuito boyado de 1,5 kilómetros en zig zag (o slalom), para diferentes distancias según la categoría.

El puntaje obtenido adquirió notoria importancia para la confección de los rankings respectivos, ya que solo queda una fecha para el final del calendario, prevista para el 3 de diciembre en Laguna de los Padres.

La realización contó con el apoyo del Emder, el Emtur y el contralor de la Prefectura Naval Argentina (PNA). Los resultados principales fueron los siguientes:

Race Técnico 4,5K Hombres (14″): 1) Augusto Di Leva, 27m12s; 2) Lucas Montes de Oca, 28m15s; 3) Mariano Rossini, 29m16s; 4) Roberto Galiano, 32m49.

Race Técnico 4,5K Damas (14″): 1) Renata Casón, 30m59s; 2) María José Chappet, 31m58s; 3) Gabriela Caremoli, 34m21s; 4) María Andrea Monte, 40m27s; 5) Valeria Spada, 44m11s.

Race Técnico Juveniles: 1) Tomás Rondinara, 37m43s.

Race Técnico 4,5K Hombres (12″6): 1) Erico Farías, 34m31s; 2) Alejandro Spoto, 35m58s.

Race Técnico 4,5K Damas (12″6): 1) Graciela Marx, 33m31s; 2) Verónica Madrid, 37m57s; 3) Laura Pannuti, 38m13s.

All Round 3K Hombres: 1) Fabián Scher, 26m23s.

All Round 3K Damas: 1) Julia Garachico, 24m22s; 2) Angie Diz, 28m10s; 3) Ana María Freites, 29m47s.

All Round 1,5K Hombres: 1) Ramiro Rosales Cuello, 14m57s; 2) Jorge Martín, 18m34s.

All Round 1,5K Damas: 1) Paula Benincasa, 14m26s; 2) Natalia Martínez Calvo, 15m10s; 3) María Belén Troncoso, 15m30s; 4) Karina Peña, 15m45s; 5) Andrea Sordelli, 16m26s.

Sprint 150 metros Hombres: 1) Augusto Di Leva; 2) Lucas Montes de Oca; 3) Luciano Meyer; 4) Roberto Galiano.

Sprint 150 metros Damas: 1) María José Chappet; 2) Julia Garachico; 3) María Andrea Monte; 4) Ana María Freites.

Cumplidas dos fechas de las disciplinas de carrera, las principales posiciones en los rankings acumulados son los siguientes:

RaceTécnico Hombres (14”): 1) Lucas Montes de Oca, 1530 puntos; 2) Roberto Galiano, 1280; 3) Augusto Di Leva, 1000; 3) Matías Casco, 1000.

Race Técnico Damas (14”): 1) Renata Casón, 1000 puntos; 1) María Victoria Reutemann, 1000; 3) Nadina Rodríguez Kaethler, 860; 3) María José Chappet, 860.

Race Técnico Hombres (12”6): 1) Erico Farías, 1000 puntos; 1) Gonzalo Romero, 1000; 3) Alejandro Spoto, 860.

Race Técnico Damas (12”6): 1) Graciela Marx, 1730 puntos; 2) María José Chappet, 1000; 3) Verónica Madrid, 860; 3) Gabriela Caremoli. 860.

Race Técnico Juveniles: 1) Tomás Rondinara, 1000 puntos.

All Round Hombres (3K): 1) Fabián Scher, 1730 puntos; 2) Martín Palestini, 1000; 3) Eugenio Herrero, 860; 4) Ariel Aguas, 670.

All Round Damas (3K): 1) Julia Garachico, 2000 puntos; 2) Angie Diz, 860; 2) Paola Costagliola, 860; 4) Gabriela Ríos Guzmán, 730; 4) Ana María Freites, 730.

All Round Hombres (1,5K): 1) Ramiro Rosales Cuello, 2000 puntos; 2) Jorge Martín, 1720.

All Round Damas (1,5K): 1) Paula Benincasa, 1610 puntos; 2) Natalia Martínez Calvo, 1530; 3) Karina Peña, 1225; 4) María Emilia Pirera, 1000.

Sprint Hombres: 1) Augusto Di Leva, 1000 puntos; 2) Lucas Montes de Oca, 860; 3) Luciano Meyer, 730; 4) Roberto Galiano, 670.

Sprint Damas: 1) María José Chappet, 1000 puntos; 2) Julia Garachico, 860; 3) María Andrea Monte, 730; 4) Ana María Freites, 670.

El tramo final del año llega con profusa actividad para el Circuito Costa Atlántica. El sábado 5 de noviembre se realizará la segunda fecha de SUP Surf, postergada en septiembre a causa de las desfavorables condiciones climáticas y del mar; el sábado 26 de noviembre será la última fecha del SUP Surf, en Playa Grande, con el inicio de la tradicional Copa Costa Galana. Y el sábado 3 de diciembre será la última fecha de las modalidades de carrera, en Laguna de los Padres. Esa fecha, también, estará enmarcada en el I Campeonato Argentino de Escuelas de SUP, por lo cual llegarán competidores de todo el país para una clausura de año espectacular y fiesta de final de la temporada y premiación de los campeones en el Hotel Costa Galana.