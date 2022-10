La UCR bonaerense dejó un contundente mensaje a sus socios políticos del PRO

Ante el plenario lleno de militantes radicales que fueron hacia CABA desde todo el país, Abad repasó la importancia del la democracia para salir de la crisis social y aseguró que “el progreso, la educación pública, un Estado que dé respuesta y dignidad es una bandera de la UCR”.

Fue ahí que lanzó el mensaje a los socios: “Tenemos que trabajar la unidad del partido y de la coalición, pero unidad no significa que no vamos a discutir, que no vamos a cuestionar y forjar el liderazgo de la coalición”, cerró.

Previamente fue el titular de la Convención Nacional (el máximo órgano partidario), Gastón Manes, quien se expresó en esa misma línea en relación a la unidad y la convicencia con el PRO.

“Queremos unidad de la oposición, necesitamos la unidad, necesitamos de todos. Tenemos la obligación de persuadir a aquellos con quienes tenemos diferencias, la unidad no puede ser a costa de nuestros ideales y convicciones”, dijo Manes, hermano del diputado nacional, Facundo Manes, que no estuvo presente en el acto por un viaje programado.

Finalmente, el titular de la Convención aseguró que “el partido otra vez está de pie, esta es la batalla de nuestras vidas”, por lo que llamó a los boina blanca a “liderar la coalición porque tenemos mujeres y hombres que ostentan gestión, que inspiran, con valores para que Argentina vuelva a ser una nación, nada esta escrito, depende de nosotros“.