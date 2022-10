Giri: Tenemos un Intendente con un par de huevos que da garantía que está al frente de todo

En el marco del conflicto por la toma de terrenos en el barrio Las Heras, el presidente del PRO Mar del Plata, Emiliano Giri, en diálogo con “el Retrato…” cuestionó lo resuelto por la Justicia de Garantías y apuntó: “Hay un mensaje confuso de la justicia, porque parece que se está queriendo mitigar algo que está mal”. A su vez, remarcó: “Hay un error conceptual de creer que defendiendo derechos de algunas minorías van a tener rédito electoral”.

El presidente del PRO Mar del Plata, Emiliano Giri, en diálogo con “el Retrato…” se refirió al conflicto que se encuentran atravesando los vecinos del barrio Las Heras, quienes denunciaron el pasado lunes que un grupo de personas comenzó una toma de terrenos municipales ubicados en el lugar, con el objetivo de construir viviendas. “El intendente ha sido claro, en tanto ha dicho que quién ocupa y usurpa terrenos es un delincuente. Usurpar un terreno es delito, porque se está violando la propiedad privada”, remarcó.

“La ocupación de un terreno en forma ilegal no puede justificarse bajo ningún punto de visto. A los delitos hay que penalizarlos. Hay un mensaje confuso de la justicia, porque parece que se está queriendo mitigar algo que está mal, porque se hace sobre un terreno que cumple una función fundamental, en tanto el lugar es un reservorio de agua para cuando hay inundaciones y el barrio Las Heras no quede tapado de agua”, sostuvo, para recordar cuando “allá por el ’90 Mar del Plata sufrió graves inundaciones y nos salvó a gran parte de los marplatenses, cuando el Estadio mundialista que se convirtió en una olla de contención de agua, si no hubiera sido una catástrofe para la ciudad”

“Cuando el mensaje del Estado no es claro, da para interpretaciones”

En tal sentido, el referente del PRO Mar del Plata señaló que “los terrenos son de todos los vecinos de General Pueyrredón, que los sostienen con la finalidad que el barrio Las Heras no se inunde” y cuestionó la resolución de la Justicia de Garantías, en tanto apuntó: “Cuando el mensaje del Estado no es claro, da para interpretaciones”.

“No se puede dar lugar a pensar que la propiedad privada, sea del Estado o de una persona en particular, pueda ser usurpada o que haya alguien que se sienta con derecho, por la situación que sea, a eso”, acotando que “mañana con este criterio nos hacen una carpa, la gente se muda y se mete adentro del Estadio para vivir” remarcó a la vez que cuestionó que “la resolución es un disparate” y agregó que, por ello, “el Estado tiene que seguir con los procesos administrativos y judiciales que marca la Ley”.

Conforme a ello, remarcó que “no se entienden las interpretaciones que tienen algunos de estas situaciones , que en lugar de defender el bien común, se ponen del lado de las personas que no cumplen con la Ley”.

Calificó de esto como “de muy preocupante. Nosotros tenemos más de 50.000 viviendas de personas vive en Buenos Aires y tiene acá su departamento o casa y lo usa para venir un fin de semana o de vacaciones. ¿Qué va a pasar entonces?…que la gente va a poder ir tomando todos los departamentos porque tiene un problema habitacional?

“Y si después un Juez intima al Estado Provincial, Nacional o lo que sea para que tome medidas sobre esta problemática habitacional, eso habrá que verlo…” para enfatizar “el Poder Judicial está para establecer justicia, no para gobernar la Argentina” al mismo tiempo que consideró: “Hoy el problema que tenemos es que hay una mezcla de competencia, ya que hay sectores del poder judicial que se arrogan obligaciones que le corresponden al Ejecutivo, lo cual genera confusión en la gente y cuando esto pasa hay libre interpretación, y cuando esteo sucede pasa lo que está pasando”.

-¿Cree que hay una cuestión política en este tema?

-Si algunos creen que le van a socavar la gestión del intendente Montenegro haciendo esto, los invito a que escuchen a los vecinos del barrio Las Heras. Estas personas son quienes denuncian esta situación. Acá hay un error conceptual de creer que sobreactuando algunos derechos de algunas minorías van a tener rédito electoral, pero a quienes están perjudicando es a la inmensa mayoría de gente que hace las cosas bien, que se siente que la toman de pelotuda…”

-¿Esto se va a agravar con la cercanía a las elecciones?

-Puede pasar cualquier cosa, pero los vecinos de General Pueyrredón tenemos la tranquilidad de tener un intendente con una fortaleza y un par de huevos que nos da garantía que va a estar al frente de todas estas cuestiones, tal como lo hizo con la Zona Roja y otros temas como cuando rompe con este “ Doctor Nó” en Mar del Plata, no se puede, no se puede, no se puede y está demostrando que sí se puede... El intendente es un hombre de coraje y va a defender los intereses de todos los vecinos, por sobre los de algunas minorías, que violando la ley se quieren adueñar de lo que no les corresponde.