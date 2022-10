Balcarce: La Plaza Libertad fue escenario del inmenso dolor de un pueblo compungido

Con dolor y angustia, vecinos de Balcarce, amigos y familiares de Florencia Doménico se acercaron a la plaza Libertad para manifestarse por el femicidio vincular en manos de Gastón Farias quien se suicidó después de matar a su hijo de tres años e herir a su ex pareja.

Bajo el lema “Florencia somos todas“, a las 18 horas la plaza céntrica balcarceña se llenó de gente con velas que fueron encendidas y ubicadas en el monumento central.

Con profundo respeto y silencio, se escuchó un pedido de justicia y aplausos que emocionaron hasta las lágrimas a la mayoría de los presentes. Una vecina de Florencia, que había lanzado la convocatoria en sus redes sociales habló y pidió el acompañamiento a la mamá víctima de un femicidio vincular.

Mientras tanto, se aguardan los informes de las autopsias que se desarrollaron durante el viernes en Mar del Plata para determinar si Farias tenía alguna sustancia tóxica en el momento de la agresión y para conocer exactamente cómo murió el niño de tres años.

Además, la Fiscalía aún no pudo tomar declaración a la sobreviviente de la violencia de género. Si bien la salud de Doménico está estable, continúa atravesando un shock emocional grande por lo que no está en condiciones de contar qué pasó antes que su ex mate a su hijo, intente asesinarla a ella y luego, se quite la vida.