Comerciantes de Güemes y su contundente rechazo a la prórroga de los decks

En el marco de la reciente prórroga otorgada por el Ejecutivo Municipal que le permite dar continuidad a los decks y corredores gastronómicos instalados en la ciudad hasta el 31 de diciembre próximo, María Liberati, comerciante de la calle Güemes, en diálogo con “el Retrato…” cuestionó que “se entrega un espacio público a un privado, sin tener en cuenta en cuenta a un ciudadano común y al resto de los comerciantes de otros rubros”. A su vez, consideró: “Están trabajando para los gastronómicos solamente”.

La titular de la casa de tejidos Liberati, con más de 60 años de historia en la ciudad, en diálogo con “el Retrato…” manifestó su disconformidad ante la nueva prórroga otorgada por el ejecutivo municipal para la continuidad de decks y corredores gastronómicos en la ciudad. “Evidentemente no había tiempo para poder sacar esta ordenanza, que modifica la vida de las personas”, consideró la comerciante, en relación a la decisión del ejecutivo, a la vez que cuestionó que nunca han sido citados por el gobierno local a los fines de tratar esta iniciativa.

Luego de lo resuelto, la empresaria textil remarcó que, junto con otros comerciantes de la calle Güemes, se reunieron con Hernán Alcolea a los fines de plantearle los motivos que los llevan a oponerse a esta iniciativa. “Si bien sabíamos que la ordenanza de los decks sale o sale, planteamos que nos escuchen, porque tenemos ideas respecto a los decks que pueden suavizar la medida”, indicó.

En función de ello, María Liberati cuestionó que “se entrega un espacio público a un privado, sin tener en cuenta en cuenta a un ciudadano común y al resto de los comerciantes de otros rubros” a la vez que comentó que “tienen una sola cosa en mente y están trabajando para los gastronómicos, cuando se pueden generar nuevos puestos de empleo de otra manera”.

“Hay informes que dicen que el empleo en blanco no ha aumentado por los gastronómicos al instalar los decks en la vía pública. Incluso, Vialidad dice que la mayoría de los accidentes son provocados por elementos que hay en las calles”, cuestionó y añadió que los comerciantes de la calle Güemes pueden aceptar la continuidad de estos espacios “si los mismos no tienen techo, paredes y no son cerrados con calefacción, porque terminan siendo locales comerciales en el medio de las calles”.

En ese contexto, María Liberati remarcó que, junto a otros comerciantes, presentarán una carta al Municipio de General Pueyrredón a los fines de comunicar las opiniones e iniciativas que tienen al respecto. “Queremos que haya control fundamentalmente. Hay lugares que han techado la verada, otros que han puesto música, calefacción o aire acondicionado. Esto no es comer afuera”, sostuvo.

Además, la comerciante cuestionó que esta medida ha generado una merma en la venta de los comercios que no son del rubro gastronómico y también suciedad en el lugar. “Si van a hacer un deck en un lugar gastronómicos, los contenedores deberían quedar en frente de ese local, no en lo del vecino”, afirmó al mismo tiempo que volvió a reclamar por la falta de control del estado en ese aspecto.

Por último, la comerciante no descartó que puedan recurrir a la justicia, si la situación no se resuelve en el corto plazo. “Todavía no hemos sido escuchados y convocados. Si esto no sucede, antes del 31 de diciembre, vamos a recurrir a la justicia, porque de esta manera no puede salir la ordenanza”, apuntó.