Sector naval: “Si esta situación no cambia rápido, los barcos previstos no se van a poder concretar”

En el marco del proceso de renovación de la flota pesquera que viene atravesando el país, Vito Contessi, titular del Astillero Naval Federico Contessi y Cía S.A, en diálogo con “el Retrato…” cuestionó el atraso cambiario y el hecho que no haya precios relativos. “Si esta situación no cambia rápido, muchos de los barcos previstos de hacer en un futuro se van a caer y no se van a poder concretar”, aseguró.

Vito Contessi, el titular del Astillero Naval Federico Contessi y Cía S.A, en diálogo con “el Retrato…” analizó lo que se viene y manifestó su preocupación por la gravedad de la situación del sector. “La situación está muy complicada, ya que lo que está pasando es muy grave y se pone en riesgo tanto el proceso de renovación de la flota pesquera como así también la subsistencia a largo plazo de las empresas”, apuntó.

Además, hizo hincapié en el tema de los costos de construcción de un buque y en las importaciones. “Hay que diferenciar el largo plazo del sector con el mediano plazo. Tenemos obras en curso, las cuales se continúan haciendo y buques apalabrados por los próximos años”, precisó.

“El cliente que esperó dos años para construir un barco por más que la coyuntura sea complicada, continúa adelante, porque piensa que la situación se va a estabilizar, pero si esta situación no cambia rápido muchos de los barcos previstos de hacer en un futuro se van a caer y no se van a poder concretar”, sostuvo.

En ese contexto, el empresario reconoció que el Astillero ha perdido “mucha competitividad” y “ha entrado en un proceso, donde no hay precios relativos, por lo que, no se puede vender un barco sin decirle al cliente lo que sale” al mismo tiempo que aseguró: “Si un cliente pregunta cuánto sale el barco, la respuesta que se le puede dar es ´no sé´”.

“Puede que haya muchos casos que confíen y lo lleven adelante igual, pero no es la generalidad de las situaciones. Si no nos damos cuenta de esta situación, estamos ante un problema, lo cual es fruto del atraso cambiario y la limitación a las importaciones, que hace que todo lo de origen importado, hoy se esté cotizando a dólar blue o MEP”, concluyó.