Refuerzo alimentario: Mas de tres cuadras de cola para acceder a ese beneficio

Este lunes comenzó la primera jornada de inscripción personal para interesados en acceder al refuerzo alimentario de 45.000 pesos que el gobierno nacional dispuso para aquellos argentinos vulnerados. Desde temprano, en la sucursal de Anses de Independencia y Avellaneda había más de tres cuadras de cola.

En medio de la jornada intensa, Marcos Gutiérrez, delegado regional de ANSES en diálogo con “el Retrato…” dijo: “hoy todas las oficinas se encuentran recibiendo a una cantidad de vecinos que se acercaron a consultar e inscribirse para el refuerzo alimentario para adultos sin ingresos, es un bono anunciado la semana pasada por la Directora Ejecutiva Fernanda Raverta, y desde hoy y por 15 días estamos registrando las inscripciones”.

En este sentido agregó: “pensamos que la gente iba a venir de manera más fraccionada, llegó mucha gente el primer día, esperamos que en los próximos días si se mantiene está cantidad de gente estamos para recibirlos, pero creo que hay mucha afluencia hoy por ser el primer día y se mantendrá la gente uno o dos días mas, pero después seguramente se va a reducir “.

“Tengo un informe en el que se señala que durante el fin de semana, que estaba abierta la inscripción de manera virtual, solamente el sábado hubo más de un millón de personas que ingresaron a la página y 100 mil personas anotadas efectivas para recibir el refuerzo“, explicó el concejal.

Finalmente, expresó: “si nosotros sabemos que entre los requisitos está no tener ningún trabajo registrado o ser monotributista, eso quiere de ir que hay una cantidad de personas que están en un marco de no registración y que hay un porcentaje de vecinos que no tienen ninguna llegada por parte del Estado Nacional, por eso se está trabajando sobre este universo para poder otorgar este refuerzo, sabiendo que en la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación se están trabajando leyes que puedan dirigir políticas públicas par este sector de la sociedad “, sentenció.