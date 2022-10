Los comandados por Santín detectaron 75% de trabajadores mal registrados en operativos este fin de semana

En los establecimientos gastronómicos relevados el fin de semana junto al Ministerio de Trabajo se encontró gran cantidad de trabajadores en negro o registrados solo por media jornada. “Somos inflexibles contra la informalidad, algunos empresarios mantienen una lógica perversa que da vergüenza y no lo vamos a permitir”, dijo Pablo Santín.

UTHGRA Mar del Plata continúa desplegando diariamente operativos territoriales contra la informalidad en la gastronomía y la hotelería. Este fin de semana, en la mayoría de los establecimientos inspeccionados se detectó alrededor de un 75% de trabajadores y trabajadoras mal registrados por sus empleadores.

“Somos inflexibles contra la informalidad y en cada local donde se detectan irregularidades inmediatamente comenzamos a gestionar la adecuada registración de las y los trabajadores“, aseguró Pablo Santín, secretario general de UTHGRA Mar del Plata.

Durante el fin de semana, los equipos de UTHGRA inspeccionaron junto al Ministerio de Trabajo una importante cantidad de locales gastronómicos de distintas zonas de la ciudad.

En total, más de 130 trabajadores y trabajadoras fueron relevados este fin de semana, de los cuales sólo un 25% estaba correctamente registrado por jornada completa, mientras que otro 30% estaba anotado por media jornada, pese a trabajar ocho o más horas.

Asimismo, el 45% restante ni siquiera estaba registrado, con empleadores en claro incumplimiento de la ley.

“Algunos empresarios mantienen una lógica perversa que da vergüenza”, advirtió Santín tras las inspecciones del fin de semana. “Los responsables de los establecimientos deben entender que no pueden hacer cualquier cosa. Deben ser colaborativos. Los invitamos a reflexionar y entender que deben registrar como corresponde a sus trabajadores y trabajadoras”, agregó el secretario general.

“En UTHGRA Mar del Plata somos inflexibles contra el trabajo en negro, la media jornada mentirosa y otras prácticas que precarizan los derechos de los gastronómicos y hoteleros. No lo vamos a permitir. Vamos a seguir inspeccionando este establecimiento hasta que cada trabajador esté debidamente registrado”, completó Pablo Santín.