Mucho ruido y pocas nueces… El “Ahora 30” brilla en Mar del Plata, pero por su ausencia

En el marco de la reciente puesta en marcha del nuevo plan Ahora 30, que permitirá comprar en 30 cuotas fijas celulares, lavarropas, aires acondicionados y televisores, distintos comercios que se dedican a la venta de electrodomésticos en la ciudad adelantaron a “el Retrato…” que aún no se comenzó a implementar dicho programa en la ciudad y que no recibieron información respecto al mismo. A su vez, adelantaron que no habrá incrementos de los productos en los precios en el corto plazo.

Luego de la Resolución 57/2022, que lleva la firma del Secretario de Comercio, Matías Tombolini, publicada en el Boletín Oficial, la cual puso en marcha el nuevo plan del gobierno “Ahora 30”, que incluirá un congelamiento de precios por 60 días para la financiación y compra de productos, “el Retrato….” realizó un relevamiento sobre el funcionamiento del programa en los comercios de Mar del Plata, pero al consultar a los encargados de los locales “Aloise”, ubicado en Independencia 4202, “Musimundo”, sito en Avenida Luro 3302, “Saragusti Hogar”, ubicado en calle Brown 1934, y “Nuevas” Hogar, situado en La Rioja y Rivadavia de la ciudad, todos coincidieron en que aún no comenzó a regir el plan que, en principio, incluirá un congelamiento de precios por 60 días para la financiación y compra de productos. A su vez, aseguraron que no recibieron información ni mayores detalles respecto al mismo.

Por su parte, el subgerente de “Nuevas” Hogar, situado en La Rioja y Rivadavia de la ciudad, Guillermo Marino, en diálogo con “el Retrato….” adelantó que no recibieron novedades respecto del plan “Ahora 30” y expresó: “No hay ninguna información, pero la gente pregunta todo el tiempo por el programa. Están todos muy ansiosos por la puesta en marcha del Ahora 30 y el Ahora 42”.

“No está diagramado cómo se va a trabajar ni a los productos que se va a aplicar, en el sentido de qué selección de productos se va a hacer”, sostuvo Marino y aclaró que, igualmente, se informó que el plan se implementaría en televisores, heladeras, lavarropas, celulares y aire acondicionados.

Conforme a ello, el subgerente del comercio ubicado en calle Rivadavia esquina La Rioja y que tiene 63 país en todo el país, entre ellas provincia de Buenos Aires, San Juan, Santa Fe, La Pampa, Río Negro, entre otras, destacó que tomo conocimiento por los medios de comunicación que el programa que durará desde este 21 de octubre y hasta el 22 de diciembre, inclusive, como así también que permitirá adquirir televisores de 50″, 55″ y 58″ pulgadas de tecnología 4K, celulares de gama media, aires acondicionados de bajo consumo, lavarropas y heladeras y televisores.

En ese contexto, el referente de “Nuevas” Hogar aseguró que las expectativas de la gente son altas en relación al programa, porque hay muchas consultas. “Teniendo en cuenta que las ventas están más tranquilas en este momento, se está aguardando una financiación mayor. El programa va a ser bien recibido y se va a vender bastante”, consideró Guillermo Marino en conversación con “el Retrato…”

Por otra parte, el referente del comercio “Nuevas” Hogar adelantó que los precios de los electrodomésticos se han mantenido en el local durante este mes. “El 90% de los valores no ha variado, no han sufrido modificaciones, pero se han ofertado los productos para la gente que prefiere pagar de contado”, indicó.

“Se ofrece un producto con determinadas características y después se lo cambia a otro. Se van cambiando las ofertas de lugar para que todos tengan la misma oportunidad”, indicó al mismo tiempo que comentó que, incluso, los precios de listas se han mantenido todos iguales durante este último mes.

Por último, Marino descartó que, en el corto plazo, realicen aumentos de precios en relación a estos productos que quedarían abarcados por el programa “Ahora 30” y comentó que: “Octubre arrancó con valores más bajos que septiembre, ya que la empresa bajó los precios. Seguramente los valores se mantengan todos iguales en este mes y durante noviembre, salvo que los proveedores cambien los precios”.

“La gente, en general, elige pagar de contado mientras que los que necesitan financiamiento optan por la cantidad de cuotas que no tenga interés. Si bien hay poca diferencia de precio, hay muy pocos clientes que han tomado la opción de más cuotas -12 cuotas- con interés. Los clientes están disconformes con que la financiación con interés haya cambiado”, explicó al mismo tiempo que aclaró que el plan “Ahora 30”, conforme fuera anunciado, tendrá un porcentaje de interés.

Cuál será la tasa

​La tasa, como anticipó Matías Tombolini, será del 48%, en el marco de un acuerdo con fabricantes, tarjetas, cadenas de retail y supermercados, 35 puntos por debajo de lo que pagan los bancos por el plazo fijo y no tendrá costo para el Estado. Según había dicho el funcionario, “fue una discusión bastante fuerte con el sector financiero para recuperar las 30 cuotas“. Hoy la tasa de los préstamos personales a 30 meses pueden superar 100%.

Dónde se podrá comprar

El acuerdo incluye a las grandes cadenas de venta de electrodomésticos y supermercados, pero también se sumaron pequeños y medianos comercios, nucleados en CAME. La prioridad para el Gobierno son los locales con venta al público que, además, también pueden vender online. Pero el Ahora 30 no será para los comercios que solo venden online.

La promoción se puede conseguir en comercios como: Frávega, Cetrogar, Musimundo, Megatone, Naldo y Pardo, entre otros.

Cuáles serán los topes

Dependerá de cada rubro, pero en general será de $ 200.000 (aunque el límite de compra de cada cliente deberá ser superior a $ 400.000 teniendo en cuenta el interés de financiación). En celulares se financiarán productos de hasta $ 120.000.

Hasta febrero de este año, Ahora 12 incluía el plazo de financiamiento en 30 cuotas, pero en esa renovación esta opción se suprimió y se mantuvieron los planes de 3, 6, 12, 18 y 24 cuotas.