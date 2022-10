Santín denunció penalmente al hotelero que escondió a mucamas en inspección

La denuncia es por privación ilegítima de la libertad y fue presentada por UTHGRA Mar del Plata contra Manuel Rodríguez, dueño del Hotel Traful e integrante de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica, quien ocultó a mucamas en negro durante una inspección. Piden que la Justicia cite a declarar a las y los trabajadores.

UTHGRA Mar del Plata radicó una denuncia penal contra el empresario Manuel Rodríguez, responsable del Hotel Traful, por privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de amenazas.

La presentación judicial contra el empresario, quien además integra la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Mar del Plata, se produjo luego de que el mes pasado escondiera a un grupo de mucamas bajo precarias condiciones de trabajo durante una inspección llevada a cabo en el establecimiento por UTHGRA Mar del Plata e inspectores del Ministerio de Trabajo.

Entre las múltiples irregularidades que se constataron en el hotel ubicado en Hipólito Yrigoyen al 1100, el sindicato y los inspectores detectaron que al menos cuatro trabajadoras se encontraban en la absoluta informalidad. Durante el operativo, parte del personal fue escondido y sacado por la puerta de atrás por el empresario Manuel Rodríguez, quien ahora deberá dar explicaciones ante la Justicia.

Tras ello, UTHGRA solicitó a la Justicia que inmediatamente libre un oficio judicial pidiéndole a la AFIP que ponga a disposición las altas y bajas de empleados, ya que con una clara maniobra evasiva ese día habrían dado de alta al personal en horas de la tarde.

Tras presentar la denuncia penal por privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de amenazas, el secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, indicó que el sindicato “irá penalmente contra todos los que escondan trabajadores, un delito muy grave y una práctica lamentable y vergonzosa”.

UTHGRA solicitó a la Justicia que proceda a secuestrar inmediatamente las cámaras de seguridad de los distintos pisos del Hotel Traful donde las mucamas fueron escondidas.

A su vez, se pidió que en forma urgente la Justicia cite a declarar a todos los trabajadores y las trabajadoras del Hotel Traful.

“No vamos a tolerar ni pasar por alto este tipo de prácticas lamentables en ningún establecimiento. Esta denuncia penal sentará un importante precedente: no se puede jugar con los derechos laborales de las y los trabajadores. UTHGRA Mar del Plata no lo va a permitir y repudia que haya empresarios que, en lugar de dar el ejemplo, pretendan esconder la informalidad y sacarla por la puerta de atrás como ocurrió en el Hotel Traful, una actitud miserable que amerita nuestro más enérgico rechazo”, completó Santín.

El dirigente solicitó que la Justicia actúe con celeridad en este caso y que determine las sanciones correspondientes contra el responsable del establecimiento hotelero.

Asimismo, el secretario general expresó: “Esperamos que por el bien de las relaciones institucionales, la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica le solicite inmediatamente a Manuel Rodríguez la renuncia a su cargo de primer vocal, caso contrario se pondrá en riesgo la el vínculo institucional con nuestra organización, ya que estamos frente a un irresponsable que no está a la altura de las circunstancias y que solamente daña la imagen y el buen nombre de la Asociación”.