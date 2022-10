Fiamma se destaca con su nuevo single “Divo de Diván” y se presenta en Vorterix

La joven artista marplatense vuelve a romper las estructuras y mantiene su esencia en las distintas ramas del rock. Se trata de un nuevo adelanto de su primer disco.

“’Frenos, no voy a donde soy la muerte’ creo que es un poco lo que vengo expresando, ¿no?. El romper para ser, el aprender en qué lugares debo permanecer y en qué situaciones debo irme. No perder ni dejar morir la esencia de uno por situaciones que absorben nuestra energía y no lo contrario”, explica Fiamma sobre su nuevo single.

“Divo de Diván” es una canción con mucha fuerza y frescura al mismo tiempo. Algo espontáneo e imponente a la vez.

Esta misma fue compuesta y producida íntegramente por Fiamma, grabada por Juan Sardi, mezclada y masterizada por Lucas Gómez.

El video cuenta con la dirección y producción audiovisual de Fiamma Larraburu y Carolina Basi. Fiamma abrirá el show de Coti en Vorterix Club

El viernes 11 de noviembre desde las 21hs, en Vorterix Club , Fiamma dará un show junto a sus músicos y presentará en vivo por primera vez los adelantos de su primer disco.

Con tan solo 20 años, Fiamma ya se posiciona como una referente de la escena del rock emergente. El single recién estrenado “Divo de Diván” se suma a “Runa”, “Dos Caras” y “Paramecio”, canciones publicadas durante 2022. Además en 2020 lanzó su primer EP titulado “Extremos”.

Mira el videoclip acá: