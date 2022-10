Emiliano Giri: “Montenegro ha intentado romper con la ciudad del ´no´”

Después del encuentro entre Mauricio Macri y diferentes dirigentes del espacio de la quinta sección electoral, inclusive el intendente de General Pueyrredón, Emiliano Giri, quien hoy cumple las funciones de “coordinador” de la V Sección Electoral, en diálogo con “el Retrato…” manifestó que Guillermo Montenegro “ha intentado romper con la ciudad del no”, con mitos que estaban establecidos y “empezó a mostrarle a la sociedad que sí se puede”. A su vez, remarcó que “es importante que el Pro se consolide territorialmente en cada uno de los municipios de la quinta sección electoral”.

El presidente del Pro Mar del Plata Emiliano Giri, en conversación con “el Retrato…” destacó el encuentro que protagonizó este lunes el intendente Guillermo Montenegro junto a dirigentes y ediles del PRO marplatense con el ex presidente Mauricio Macri, en el cual se realizó un pormenorizado análisis de la situación económica y política actual de la Argentina, aunque se hizo especial hincapié en “lo que viene”, de cara a las elecciones del año próximo.

Cabe destacar que Mauricio Macri, en la sede del Círculo Policial de Olivos, convocó a intendentes, legisladores, concejales y autoridades del PRO de la Quinta Sección Electoral, oportunidad en la que bregó por trabajar en conjunto ante las próximas elecciones.

“Fue una muy buena experiencia de más de dos horas, donde se tuvo una charla de actualidad política y del país que queremos proponer de cara al año que viene, con un ex presidente que tiene una visión de lo que la Argentina necesita y de la transformación para poner en marcha el país en 2023”, sostuvo al mismo tiempo que aclaró que la misma debe ser “profunda” y hay que estar dispuesto a los riesgos y a cambiar en todos los estamentos: política, el estado y la actividad privada.

“Es importante que el Pro se consolide territorialmente en

cada uno de los municipios de la quinta sección electoral”

En tal sentido, Giri remarcó que “todos tenemos que ceder de alguna manera para hacer viable la argentina del futuro” al mismo tiempo que se refirió a la posibilidad de “unidad” del Pro en el espacio de cara al 2023. “El liderazgo de Guillermo Montenegro en la sección acompañado por intendente como el de Pinamar y legisladores ha ayudado mucho a entender que es importante que el Pro se consolide territorialmente en cada uno de los municipios de la quinta sección electoral”, describió.

“Para que ello suceda, hay que laburar en el marco de la mayor unidad posible y trabajando para que las candidaturas locales puedan afianzarse en el territorio y que el Pro pueda tener más intendentes en la quinta sección. Hoy de 27 municipios que tiene la Quinta Sección Electoral, solo tres están gobernados por dirigentes del Pro”, expuso.

Conforme a ello, anticipó que el próximo objetivo es trabajar para que el Pro tenga mínimamente 7 intendentes más del partido en los distritos de la Quinta Sección Electoral. “Para ello hay que trabajar sin egoísmos, con mucha generosidad y mostrando el partido unido, lo cual se está logrando”, describió y añadió: “El recibimiento de Mauricio a los concejales de la Quinta Sección Electoral es un reconocimiento al trabajo de este año que se viene haciendo, en el sentido que se busca fortalecer al partido por sobre las individualidades de la quinta sección electoral”.

“El reclamo más grande que encontrás en el territorio es el de la unidad”

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre qué pudo percibir que requiere la gente, en el marco de esta recorrida por los distintos distritos de la quinta sección electoral que vienen llevando adelante, respondió que “el reclamo más grande que encontrás en el territorio es el de la unidad, es decir, que se puedan unir los dirigentes nacionales para evitar justamente las cuestiones internas”.

“Después cada uno te hace el planteo concreto, conforme a su problemática. Los municipios tienen problemáticas diversas, que no son las mismas en todos los lugares. Hay una diversidad de cuestiones que hay que abordar, lo cual permite tener una mirada bastante amplia y representativa de lo que es la provincia de Buenos Aires”, resaltó y agregó que, por ello, escuchan y ayudan a todos los distritos que lo requieren. Giri explicó que “desde 2020 se viene haciendo este trabajo y se ha dado una continuidad muy grande, lo cual no ha sucedido durante mucho tiempo en el partido”.

“Montenegro ha entendido muy bien lo que el vecino

de Mar del Plata necesita, está presente y lo escucha”

Seguidamente, hizo hincapié en la figura de Guillermo Montenegro y apuntó: “No lo veo como una persona ambiciosa, sino que Guillermo ha entendido muy bien lo que el vecino de Mar del Plata necesita, está presente y lo escucha. Pone el cuerpo a la gestión día a día y ante situaciones de desfinanciamiento para con Mar del Plata resuelve estando presente”.

“Las ambiciones que puedan tener los otros espacios que forman parte de Juntos por el Cambio son legítimas. El radicalismo, el Movimiento Republicano o la Coalición Cívica tiene cuadros políticos de primer nivel. Hay que trabajar en conjunto entendiendo que esa diversidad de dirigentes nos enriquece”, consideró.

Conforme a ello, Giri remarcó: “Hay que construir una propuesta y un para qué, es decir, preguntarse para qué queremos volver a gobernar la Argentina, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Mar del Plata. Guillermo lo explica día a día cuando habla con los vecinos en todos los partidos de General Pueyrredón” y añadió que Montenegro: “Es un intendente muy presente que no necesita la intermediación de nadie para conocer cuál es la problemática que tienen los vecinos. Dentro de su presupuesto, la gestión está y da respuestas”.

“Montenegro ha intentado romper con la ciudad del ´no´”

-¿Qué le está faltando a Mar del Plata?

-He decidido apostar e involucrarme en Mar del Plata como así también ponerle el cuerpo a la política, sin hacerlo desde otro lugar. Hay que hacer política en defensa propia. Me gusta la impronta de este intendente que ha intentado romper con la ciudad del no: no se podía hacer la industria del gin, no se podía tener decks en la vía pública, no te habilitaban nada, etcétera. Hay un intendente que empezó a romper con mitos que estaban establecidos en la ciudad y empezó a mostrarle a la sociedad que sí se puede.

“La impronta que Guillermo le está dando a la

ciudad me gusta y espero que la pueda profundizar”

“Montenegro acompaña a los emprendedores, entendió la importancia de tener un parque para el desarrollo tecnológico, le pone el cuerpo a todos los inversores que quieren venir a la ciudad, los atiende y demás para que elijan la ciudad por sobre otros destinos. La impronta que Guillermo le está dando a la ciudad me gusta y espero que la pueda profundizar”, completó.

Por último Emiliano Giri expresó ante “el Retrato…”: “Si nos toca ser gobierno nacional y provincial, espero que le reconozcan a Mar del Plata lo que aporta y brindarle a Guillermo los recursos necesarios para poder seguir transformando a la ciudad”.