Cuenta regresiva para la prórroga de los decks y corredores gastronómicos

El próximo 31 de octubre, es decir, en 14 días vence la prórroga que actualmente les da marco regulatorio al Programa Comemos Afuera, que contempla la instalación de decks y corredores gastronómicos.

Hay quienes dicen que es factible que se eleve una nueva prórroga por la falta de estrategia y raciocinio para encontrar otro proyecto que avale los deseos de la mayoría de los sectores afectados por los decks. Mientras tanto, otros aseguran que el Ejecutivo está trabajando con el sector de comerciantes para cerrar una propuesta de articulado definitiva.

A la espera y con la expectativa de muchos puesta en el tema, los ediles deberán trabajar con más rapidez de lo que la costumbre marca, si es que aparece un nuevo proyecto que planteé las nuevas reglas del juego.

La semana pasada, el Intendente Montenegro aseguró en conferencia de prensa que en el Concejo Deliberante se está “trabajando, y escuchando a todos, para tener una regulación más específica de los decks porque algunos se fueron de norma y cuando vos los ves decís ‘esto no está bien, acá hay excesos’ y los excesos hay que corregirlos. Esto no quiere decir que los decks no sean una buena política”, aclaró, pero remarcó que son necesarios los controles para que todos estén “dentro de una norma”.