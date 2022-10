IFE 5: qué se sabe del bono de 50 mil que confirmó Sergio Massa

El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció en las últimas horas que el Gobierno Nacional implementará, antes de fin de año, un bono para los sectores más vulnerables, similar a un IFE 5, que no perciban ningún tipo de asistencia del Estado.

Aunque Massa no habló de cifras concretas, de acuerdo a lo que trascendió que el bono rondaría $50.000, un valor cercano a la Canasta Alimentaria que mide el Indec y marca el límite de la indigencia, hoy en $ 52.990.

Massa detalló que el bono de 50 mil, que es mencionado como un IFE 5, para los sectores más vulnerables será instrumentado por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), a cargo de Fernanda Raverta, “antes de que termine el 2022”.

“Vamos a avanzar en grupos de mayor riesgo con un refuerzo sostenible para adultos mayores sin ningún ingreso, a efectos de que en noviembre y diciembre el Estado los logre asistir para que puedan acceder al mínimo básico alimentario”, confirmó Massa.

En esa línea, el ministro Massa subrayó que el bono de 50 mil o IFE 5 estará destinado a los sectores que “no tienen ninguna asistencia”, que sienten que el Estado no los contiene de ninguna manera frente a los los embates constantes de la inflación.

“Va a haber un refuerzo, instrumentado desde la ANSES, para que podamos asistir a los que hoy no tienen nada, no tienen un plan, no tienen la Asignación Universal, no tienen seguro de desempleo, no tienen trabajo y sienten que el Estado no los está protegiendo”, agregó Massa.

Sin embargo, Masa descartó que el bono de 50 mil o IFE 5 sea de carácter permanente, dado que “el beneficiario deberá inscribirse en ANSES y será un refuerzo de un solo pago que cobrarán antes de fin de año”.

De esa manera, el bono de 50 mil, también bautizado como IFE 5, tendría como objetivo el lanzamiento de un pago extra para que los beneficiarios puedan acceder a un monto similar al de la Canasta Básica Alimentaria para un adulto, el cual sería otorgado en tres cuotas.

Los reclamos que aceleraron el bono de 50 mil o IFE 5

En este marco, desde hace semanas se venía comentando la posibilidad de que exista un bono de 50 mil o IFE 5 , dado que la vocera presidencial Gabriela Cerruti confirmó que el Gobierno nacional analiza dar un refuerzo de fin de año para quienes no llegan a cubrir la canasta básica.

Cabe destacar que, la promesa de otorgar un bono de 50 mil o IFE 5 fue, a comienzos de septiembre, el elemento clave para evitar la ruptura de Patria Grande, el espacio que lidera Juan Grabois, con el Frente de Todos.

De concretarse el bono de 50 mil o IFE 5, la medida se financiará con parte del dinero recaudado por el dólar soja, tal como le habría prometido la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, a Grabois, para evitar la ruptura política con Patria Grande.

Precisamente, a finales de septiembre Cristina Kirchner alertó sobre el crecimiento de la indigencia. “El Indec publica datos sobre el descenso de la pobreza del 37,3% al 36,5% en el primer semestre del 2022”, dijo.

“Sin embargo en el mismo período la indigencia aumentó del 8,2% al 8,8%. Esto evidencia el impacto del fuerte aumento en los precios de los alimentos”, denunció la Vicepresidenta, lo que aceleró el anuncio sobre un bono de 50 mil, también llamado IFE 5.