Pablo Baldini: El dólar artístico normaliza la situación a futuro y ayuda a paliar deudas

Luego que el gobierno oficializara los cambios en el cobro de la percepción para el llamado “dólar turista”, así como también el cobro del impuesto PAIS para productores que deban girar divisas al exterior para el pago de artistas internacionales, el reconocido productor teatral, Pablo Baldini, en diálogo con “el Retrato…” destacó la medida adoptada, aseguró que la misma “genera un movimiento cultural importante, pero también hotelero, de industria, generación de empleo, etcétera” y que “da un panorama más cierto”. A su vez, adelantó que la muestra de Van Gogh, Tini Stoezzel, Fito Páez, entre otros, podrían venir a Mar del Plata en el verano.

En tal sentido, el reconocido productor teatral, Pablo Baldini, en diálogo con “el Retrato…” manifestó que esta medida del gobierno nacional no abarca solamente a artistas internacionales sino también, por ejemplo, a la presencia de La Vela Puerca en Gap en el mes de junio, Ismael Serrano en el Radio City, etcétera. “La medida genera un movimiento cultural importante, pero también hotelero, de industria, generación de empleo, etcétera”, resaltó.

“Se normaliza la situación a futuro y ayuda a paliar las deudas, porque no se está pudiendo hacer los pagos. Casi todas las importaciones tienen un cupo, conforme al año anterior, en todos los rubros, pero el sector venía frenado. Había un tope que estaba frenando y, además, tenías un dólar a 130 aproximadamente. Por supuesto, que no se merecía eso el artista. Como se importa un bien de consumo, también se importa un bien cultural”, explicó y añadió que “hay que pagar un derecho afuera al autor de esa obra”

“Esta medida, como positivo, genera confianza en las productoras para que sigan con nosotros, pero hay que pagar y emitir los compromisos, porque se iba a cortar. Se va a poder normalizar la situación para atrás y tener una agenda para saber cuánto vale importar en el año siguiente”, indicó Baldini.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre si tienen programado algún show en Mar del Plata, el reconocido productor respondió que por el momento no. “Recién ahora voy a hacer presupuestos. Con Séptimo día y el Cirque Du Solei hubo algunos cambios en el valor del dólar. Por eso, es importante tener una visibilidad más clara”, señaló.

“Hay que lograr tener una rentabilidad más clara del negocio. Haciendo espectáculos tenemos la visibilidad de cuánto ganamos y perdemos el día del concierto, por ejemplo, lo cual no sucede en otros sectores”, resaltó a la vez que se refirió a cómo afectó la situación de pandemia al sector, en tanto aseguró que les llevó tres años poder “acomodarse”.

En función de ello, señaló que el sector teatral fue muy golpeado durante ese momento. “Fuimos los primeros en cerrar y los últimos en abrir. Estamos pudiendo recién ahora levantar la cabeza. Por más que la gente vea ahora que hubo un boom de consumo masivo, la realidad es que cuando vas a los números, al subir tanto los valores de todo (escenario, sonido, etcétera), no son sustentables”, sostuvo y destacó la importancia de trabajar en la sustentabilidad del negocio, ya que la inflación afecta a muchos lugares del mundo, no solo Argentina.

Seguidamente, hizo hincapié en los artistas a nivel internacional que potencialmente pudieren venir al país y remarcó que los mismos vienen a buscar su negocio y a llevarse un porcentual de la recaudación. “Argentina es un país que genera mucha movida cultural, que recibe artistas que vienen a dar conciertos de todos lados y que son más baratos en el país que afuera, incluso. Se ha encarecido a nivel mundial el precio de los ticket, pero en Argentina sigue teniendo un valor barato para un extranjero o artista que decide venir al país”, explicó.

La muestra de Van Gogh, Tini Stoezzel y Fito Páez

podrían venir a Mar del Plata en el verano

Al ser consultado por “el Retrato…” si tienen previsto algún show previsto para la temporada, respondió que, si bien por ahora no tienen nada cerrado por el tema del presupuesto que es muy variante, sí tienen previstos algunos proyectos. “La muestra de Van Gogh, Tini Stoezzel, Fito Páez, etcétera, son algunas cosas que hay dando vuelta, pero no sé cuáles van a poder ser ciertas de esas”, señaló Baldini y agregó que en noviembre se presentará Andrés Calamaro, que ya cuentan con entradas agotadas, pero indicó que no tienen previstos sumar un nuevo show.

“Esto del dólar cultural da un panorama más cierto”, aseguró el referente del mundo artístico marplatense y agregó: “Muchas veces hay show convocantes que no dan los números. El día de un show ya sabemos cómo empezamos y cómo terminamos” a la vez que apuntó: “Debería haber una estabilidad”.

“Las partes deberían hacerse cargo de los votos que

están perdiendo a ir a recomponer un proyecto de país”

En relación a la situación política actual, el reconocido empresario marplatense pidió “empatía” a los políticos de turno y apuntó: “Muchas veces la gente se cansa, pero que se vayan todos o que aparezcan figuras políticas que suman puntos y en el medio les agarra un ataque de locura y maltratan a la gente tampoco es bueno. Si eso es esperanza para el país, estamos jodidos. Las partes deberían hacerse cargo de los votos que están perdiendo a ir a recomponer un proyecto de país”.