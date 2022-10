Aldosivi se despidió de su público con otra categórica derrota

Aldosivi de Mar del Plata no consiguió despedirse de su gente con un buen resultado en su último compromiso como local antes de perder la categoría, y cayó derrotado 3 a 1 por Talleres de Córdoba en Mar del Plata, en el arranque de la vigesimosexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Primera División. El encuentro se desarrolló en el estadio José María Minella de la ciudad balnearia, con el arbitraje de Luis Lobo Medina.

Los goles de Talleres fueron convertidos por Leandro Espejo (25m. PT), Julio Buffarini de penal (21m. ST) y Francisco Pizzini (27m.ST), mientras que el descuento del local fue marcado de penal por Martín Cauterucció (25m.ST).

Sin chances de mantener la categoría tras su derrota 1 a 0 ante Banfield por la fecha 25, Aldosivi tampoco pudo sumar ante el conjunto cordobés, en su último compromiso en casa por la Primera División, y terminará el torneo en la última posición.

Talleres, con la mente puesta en las semifinales de la Copa Argentina ante Banfield, que jugará el próximo miércoles 26 a las 18, fue efectivo, y se quedó con los tres puntos, para llegar a las 31 unidades en la LPF.

Aldosivi arrancó mejor parado y tuvo una chance muy clara a los 5 minutos, con un mano a mano de Cauteruccio, quien eludió a Guido Herrara tras un enganche pero no logró definir ante el cierre al filo de Ángelo Martino.

El conjunto visitante reaccionó tres minutos más tarde con un buen remate de Maximiliano Álvez desde afuera, que desvió al córner José Devecchi.

En un primer tiempo de ida y vuelta, el “Tiburón” amenazó a los 17 con un cabezazo de Marcelo Meli tras un córner, y la respuesta del equipo cordobés llegó cuatro minutos después con uno de Martino en el primer palo, que Devecchí logró desviar a puro reflejo.

A los 25, Álvez habilitó con el revés del pie derecho a Espejo, que conectó de volea para poner el 1 a 0 para Talleres.

Aldosivi ajustó la presión en el arranque del complemento, con el equipo de Javier Gandolfi retrasado y tratando de buscar la espalda de los zagueros del conjunto portuario.

Talleres amplió la ventaja a los 22 con un penal que convirtió con remate cruzado Julio Buffarini, y con otro penal Martín Cauterruccio logró achicar la venta apenas dos minutos más tarde.

Antes de que el local pudieran aprovechar el envión por el descuento, el equipo cordobés puso el 3 a 1 final a los 27, con un cabezazo de Pizzini que anticipó en el primer palo tras un córner de Rodrigo Garro.

El visitante estuvo cerca de marcar el cuarto en dos ocasiones: a los 38, tras una pelota que Lucas Suárez bajó dentro del área y no llegó a conectar Pizzini en el segundo palo, y a los 43, con un cabezazo desviado del uruguayo Michael Santos.

Cuatro años después de haber logrado el ascenso, el equipo marplatense cerrará su participación en Primera como visitante ante San Lorenzo, mientras que Talleres finalizará de local ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

Síntesis

Aldosivi: José Devecchi; Rufino Lucero, Mario López Quintana, Nicolás Valentini e Ian Escobar; Tomás Martínez; Francisco Cerro, Leandro Maciel y Marcelo Meli; Santiago Silva y Martín Cauteruccio. DT : Diego Villar.

Talleres: Guido Herrera; Julio Buffarini, Matías Catalán, Lucas Suárez y Ángelo Martino; Matías Godoy, Rodrigo Garro, Diego Ortegoza, Christian Oliva y Leandro Espejo; Maximiliano Álvez. DT : Javier Gandolfi.

Goles en el primer tiemp o: 25m. Leandro Espejo (T).

Goles en el segundo tiempo: 22m. Julio Buffarini de penal, 25m. Martín Cauteruccio de penal (A), 27m. Francisco Pizzini