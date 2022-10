Manino Iriart recibió al embajador de Japón Nakamae Takahiro

“Hay que seguir trabajando fuerte para dar impulso a la industria local y a las exportaciones de productos con valor agregado”, afirmó el director nacional del Correo Argentino, Rodolfo “Manino” Iriart, quien fue anfitrión en Mar del Plata de la visita del embajador de Japón en Argentina, Nakamae Takahiro.

El diplomático llegó e para asistir a la proyección de la película Love Letter, en la sala Astor Piazzolla del Complejo Auditorium. Camino a la 37ª edición del Festival Internacional de Cine, esta semana se proyectaron 3 películas dirigidas por Kinuyo Tanaka (Love Letter, Girls of dark y Love Under the Crucifix).

Este miércoles por la mañana, el Embajador junto a Iriart y a la diputada provincial Débora Indarte, visitaron la fábrica de conservas de pescados Marbella, donde recorrieron la planta envasadora. “Hoy exportan a Marruecos, Italia, Portugal, Uruguay y Chile. Queremos que puedan llegar a Japón”, comentó Iriart.

“En Mar del Plata tenemos un gran potencial. Hay que saber aprovechar nuestros recursos y realizar una planificación estratégica pensando en el futuro”, dijo Iriart. Y agregó: “Debemos potenciar las condiciones para la elaboración de productos elaborados que generan mano de obra y que son requeridos desde distintas partes del mundo”.

Como es habitual en este tipo de agendas internacionales, también mantuvieron un encuentro protocolar en la Municipalidad, donde fueron recibidos por el intendente Guillermo Montenegro. “Acá es importante dejar de lado las diferencias políticas para que a Mar del Plata le vaya bien”, señaló Iriart.

“Nuestra idea es mostrar Mar del Plata al mundo. Para eso está el compromiso de seguir invitando a embajadores, ya sea como lo hicimos en este caso o como ya se hizo en julio en el marco del ciclo de Punto de Encuentro Pensar Mar del Plata, junto a las universidades y representantes del sector público y del sector privado. Necesitamos que entren divisas extranjeras y este puede ser un método que hay que seguir explorando”, expresó Iriart.



De las charlas de con el diplomático asiático surgió un dato que Iriart destacó puntualmente. “En México hay 1600 inversiones japonesas, en Brasil 650, en Chile 100 y en Argentina solo hay 70. Hay que tratar de cambiar esa ecuación y que a las empresas de Japón les convenga invertir en nuestro país”, comentó.

Se pudo saber también que antes de su regreso a Capital, Iriart agasajó al japones junto a su comitiva con un cordero al asador, que guardaba para otra oportunidad, pero que los tiempos apuraron su consumo.