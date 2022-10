Acompañantes terapéuticos reclamaron ante los recortes en Salud

En la Banca 25 de la última Sesión, los temas que se trataron fueron los recortes en salud. Representantes de los profesionales de salud, los acompañantes terapéuticos y las familias estuvieron presentes para contar la realidad del sector y expresar el repudio a la misma.

Néstor Chacón se expresó acerca de la realidad de los acompañantes terapéuticos, manifestando: “necesitamos ser reconocidos. No reconocernos como profesionales de la salud es una forma de precarización, porque existimos y cumplimos un rol fundamental”. En este sentidos agregó: “el ajuste para nuestra profesión es grande y es tan histórico que está desgastado”, sostuvo y le pidió a los ediles que ellos sean quienes alcen la voz por ellos, “peleando a la par nuestra por una ley de ejercicio profesional para poder entrar en el nomenclador de personas con discapacidad, entrar en el Plan Médico Obligatorio”, dijo.

Por su parte, Érica Carrillo, mamá de una persona con discapacidad, en representación de la Asociación Mundo Azul – TEA dijo: “En nuestro país 3.5 millones de niños menores de 6 años de edad atraviesan una discapacidad. Uno de cada 53 es autista, cada dos aulas, tenemos un chico con autismo”, enumeró las leyes vigentes que “en teoría deberían garantizar derechos, pero no sé cumplen“.

“Hace tiempo ya que las familias somos víctimas de la violencia burocrática que ejercen las obras sociales y prepagas a través de la solicitud desde diferentes documentos e informes, demoras en los tiempos de actualización poniendo trabas y pedidos interminables queriendo lograr el hartazgo de las familias, el cansancio, el dolor. Utilizan distintos artilugios como que se pierden los papeles para demorar los pagos y las autorizaciones obligándonos a volver a hacer los trámites; y ni hablar de la salud pública”.

“Somos la voz de muchas familias los que alzamos la voz y apoyamos este reclamo. Esto es histórico porque ahora no nos vamos a seguir callando, porque el colectivo de personas con discapacidad de familias y prestadores alzan la voz y no se callan más. Queremos respuestas ya. Seguiremos visibilizando la discapacidad hasta que se ponga en agenda con hechos y que no solo queden palabras, garantizando los derechos adquiridos por ley“, sentenció.