Massa declaró una “obsesión” por bajar la inflación, pero sin congelar los precios

El ministro de Economía, Sergio Massa, sostuvo este viernes que “la obsesión del Gobierno es trabajar todos los días para seguir recorriendo mes a mes la escalera descendente” del índice de inflación, pero descartó la posibilidad de un congelamiento de precios.

Tras ratificar la intención del equipo económico de fortalecer el programa Precios Cuidados como una herramienta de búsqueda de acuerdos para ordenar la macroeconomía, Massa, al término de su visita en Washington, también habló de su interés en “promover la autarquía del Indec y de la Comisión de Defensa de la Competencia”.

“La inflación requiere de un camino a recorrer por la Argentina de orden fiscal, superávit comercial, cuidado de las reservas y una tasa de interés que aumente las operaciones en pesos. Nadie mágicamente puede resolver un problema que es estructural”, afirmó el ministro.

“Mi idea es recorrer un camino de reducción gradual de la inflación, entendiendo que puede haber medidas que pueden reducirla un poco más, pero no existe la magia de la reducción de un día para el otro”, señaló.

Si bien descartó un congelamiento de precios, dijo que optará por “acompañar las medidas anunciadas con programas para algunos sectores más vulnerables, que fortalezcan lo que representa los grupos de Precios Cuidados”.

Esto es, se explayó, “un programa que pueda durar una mayor cantidad de tiempo y tenga más productos, tenga garantía de abastecimiento y su precio pueda incluirse en el packaging”.

Massa formuló esta declaraciones al dialogar con la prensa argentina que siguió su visita en Washington, entre ellos Télam, tras conocerse el dato de inflación, y después de que disertara el mediodía del viernes en el think tank Atlantic Council.

La inflación fue el tema que sobrevoló en todas la reuniones que mantuvo Massa con los organismos internacionales; el Fondo Monetario recalcó la necesidad se hacer esfuerzos en este sentido y de “proteger a los vulnerables”, algo que “está contemplado en el programa de la Argentina con el FMI”, remarcaron desde el staff del organismo en las conferencias de prensa.

“La noticia de hoy de inflación marca el segundo mes consecutivo en el que logramos reducir el índice, pero todavía no me conforma ni mucho menos”, dijo Massa, tras conocerse que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informó el Indec fue del 6,2%.

Y continuó: “La obsesión nuestra tiene que ser trabajar todos los meses para seguir recorriendo la escalera descendente. Me conformaría si es cero”.

El titular del Palacio de Hacienda fue consultado sobre si cree que la Argentina podrá cumplir con la meta de 95% para este año pautada en las proyecciones oficiales del Presupuesto 2023. “Aún hay que ver como da el mes que viene y la expectativa es que mes a mes baje, pero creo que todavía se podría cumplir la meta anual de 95%”, respondió.

Asimismo, Massa salió al cruce de las declaraciones formuladas por el director del Hemisferio Occidental del Fondo, Ilhan Godlfjan, quien consideró que los tipos de cambio múltiples “hay que desactivarlos”, y refutó al funcionario del Fondo al considerar que que se trata de “devaluaciones fiscales” promovidas por el propio FMI y que nunca fueron cuestionadas en el acuerdo que la Argentina suscribió con el Fondo.

“El FMI no desconocía la situación del tipo de cambio de Argentina y no se puede hacer el sorprendido; en el acuerdo firmado con el FMI no hay ni una sola línea de ese tema”, expresó Massa, consultado por la prensa argentina.

En relación al nuevo y bautizado “dólar Qatar”, el ministro respondió que es admirador de Gita Gopinath, la segunda del FMI, y de sus trabajos académicos de “devaluaciones fiscales”, que la economista pregonó durante toda su carrera académica.

“Es algo que le comenté en la charla que mantuvimos el jueves”, reveló el funcionario.

“En el programa con el FMI lo que piden es fortalecer lo fiscal y si cobro impuestos para fortalecer reservas, para que no sea un festival del mal uso de lo dólares, no se ve el problema”, razonó el ministro, en el contexto de la situación de escasez de divisas en que se encuentra la Argentina.

Y completó: “El régimen impositivo a la autorización de las tarjetas en el exterior forma parte de un grupo de medidas para tratar de cuidar lo que conseguimos con el régimen de fomento de exportaciones”.

“Tenemos que cuidar lo que conseguimos -insistió-, hay que cuidar las reservas, porque la economía argentina va a ser fuerte cuando sea superavitaria comercialmente y acumule reservas”

Massa, quien recibió en su celular el IPC de septiembre mientras dialogaba con periodistas en Washington, había anticipado que el dato del mes iba a “bajar sensiblemente” y reiteró conceptos de “un camino de recorrido descendente, paulatino, serio, firme” para enfrentar la suba de los precios, al disertar en el Atlantic Council bajo el título “Las perspectivas económicas de la Argentina en 2023”.

Para el ministro, “la inflación es el impuesto más destructivo que tiene una economía porque además tiene una incidencia sobre el bolsillo de todos de manera equitativa entonces destruye más el ingreso del que menos tiene que del que más tiene”.

“Hoy nuestra responsabilidad está puesta en estabilizar, nuestro desafío más importante es bajar la inflación y nuestra tarea para el 2023 es tratar de sostener niveles de inversión pública y mejorar el ingreso, como desafíos más importantes”, concluyó.

En el Council lo visitaron fondos de Londres, de Nueva York, empresarios y banqueros, el exembajador de Estados Unidos en la Argentina Earl Wayne y el exnúmero dos del FMI, Jeoffrey Okimoto, quien ahora es director gerente en Goldman Sachs , quien le brindó un cálido abrazo a su salida.

También asistió una delegación del Banco Galicia que visitó Washington con motivo de los eventos que se desarrollan en paralelo a la Asamblea Anual del Banco Mundial, y entre ellos se lo vio al titular del banco, Eduardo Escassany, entre otros.