Macri recorrió San Nicolás con Ritondo y Bullrich armó una cumbre en Mar del Plata

Mauricio Macri otra vez “bajó” a la provincia de Buenos Aires, esta vez al interior, al distrito de más peso electoral de la Segunda sección electoral, San Nicolás, donde realizó una recorrida con el intendente Manuel Passaglia, de Juntos por el Cambio, y el precandidato a gobernador Cristian Ritondo.

El expresidente sigue la misma modalidad que desplegó en Tres de Febrero, Ituzaingó, Vicente López, Lanús y La Plata, los distritos del Conurbano bonaerense que también visitó en tono electoral, pese a mantener el suspenso sobre su posible candidatura en 2023.

“Yo estoy en la cancha. Voy a ayudarlos, no me olvido de ustedes. El país está a la deriva porque no tenemos ni plan ni rumbo, lamentablemente”, dijo Macri a la prensa local y otra vez soltó una frase sugerente respecto su futuro político, en la previa del lanzamiento de su nuevo libro “Para qué”, que le servirá para serguir levantando el perfil. Según destacaron desde el entorno del exmandatario hubo gente que le pidió que “vuelva al gobierno”.

También participaron de la visita a San Nicolás los diputados provinciales de Juntos Alex Campbell y Santiago Passaglia, hermano del intendente, dos jugadores con peso propio en la Legislatura bonaerense. El primero es vicejefe del bloque de Juntos en la Cámara de Diputados y activo colaborador del armado de Ritondo y el segundo reconoce que tiene diálogo con todos los sectores de Juntos por el Cambio y que el exministro de Seguridad bonaerense, con quien estrechó lazos, lo “sorprendió”.

La comitiva liderada por Mauricio Macri recorrió a pie el centro de San Nicolás, visitó las obras en la costanera de ese distrito y después se mantuvo reuniones en el Palacio Municipal. ”Es un protagonista importante del cambio en la Argentina”, dijo el exjefe de Estado sobre el intendente Manuel Passaglia. Además, Macri volvió a mostrarse con Ritondo, uno de los precandidatos a Gobernador bonaerense, competidor directo de Diego Santilli, alfil del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

A propósito de Ritondo, precisamente ayer volvió a acercarse a Larreta, en una caminata por Pinamar, junto a Santilli y los intendentes, el local Martín Yeza, y Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, pieza del armado del “pelado” en el Conurbano bonaerense.

“Dejar atrás los egos y construir equipos es la principal misión que tenemos por delante. Es un enorme desafío transformar un país que está siendo gobernado por un kirchnerismo decadente, que está totalmente de espaldas a los problemas de la gente y que en lugar de enfrentar los problemas de los argentinos, los empeoró todos”, dijo este viernes Ritondo, durante la recorrida con Mauricio Macri.

Otra que tendrá protagonismo este viernes, será Patricia Bullrich, anotada en la carrera presidencial, con una cumbre política en General Pueyrredón (Mar del Plata) con reuniones, con el intendente Guillermo Montenegro como lugarteniente, y el armado de diferentes seminarios de política. Casualmente, hasta allí llegaran Yeza y Manuel Passaglia, entre otros. La actividad incluirá un acto en formato 360 grados, como aquellos que inauguró el expresidente para la campaña 2015.

Macri – Larreta

En las últimas horas hubo definiciones de Macri y de Larreta. El expresidente brindó una entrevista donde volvió a dar señales ambiguas. “Yo no me he anotado. Mi pelea es por las ideas. Creo haber plantado una semilla pero ahora el árbol es de todos los argentinos”, dijo, pero después reveló que su esposa Juliana Awada no comparte con él la idea de su postulación. “Juliana no quiere que sea candidato”, afirmó. “¿Ella no quiere?”, preguntó el periodista Jonatan Viale. “No, no. Juliana no. Ella está de acuerdo en que sería bueno que no lo sea”, respondió Macri.

Por su parte, Larreta consideró anteayer que Mauricio Macri “está recorriendo la provincia y haciendo cosas de candidato”, mientras insistió en que está decidido a competir contra él en las PASO y reitero en clave desafiante: “El apoyo que realmente vale es el de la gente”.