Alberto Fernández: “Argentina alcanzará tres años seguidos de crecimiento del PBI”

El presidente Alberto Fernández aseguró este viernes que Argentina “terminará el año exportando 90 millones de dólares” y señaló que la industria “se encuentra en su mayor nivel de actividad en los últimos seis años”. Además, destacó que “la Argentina alcanzará tres años seguidos de crecimiento del PBI”.

En el cierre del 58° Coloquio de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), en Mar del Plata, el mandatario afirmó que “se puede mirar el futuro con optimismo” tras la pandemia de coronavirus y consideró que “Argentina es un modelo de resiliencia”.

Fernández señaló que “la Argentina alcanzará tres años seguidos de crecimiento del PBI” y aseguró que hay que “consolidar el descenso de la inflación para garantizar una mejor distribución del ingreso”.

Además, consideró que el gobierno de Mauricio Macri “fue una gran desilusión y dejó una economía desarticulada”.

El mandatario fue el último orador luego de tres jornadas en las que escuchó a empresarios, funcionarios y dirigentes opositores. Durante su presentación, que duró poco más de 20 minutos, Fernández defendió su gestión y se diferenció los gobiernos anteriores en materia de corrupción. “En este gobierno, ¿alguien les pidió un centavo para hacer pública? ¿Alguien les pidió algo? ¿Alguien lo mandó a espiar? ¿Alguien usó la AFIP para que se metan en las empresas de aquellos que nos critican? Los desafío porque su respuesta va a ser no”.

En el arranque de su discurso, Fernández se disculpó por el retraso en su llegada: “Les pido perdón por la demora en llegar porque tuve un problema con el avión al momento de salir. Escuché muy atento el debate. Escuché la historia que contó nuestra amiga Castro y cómo era la Pyme que creó su abuelo y lo que costó sostenerla”.

Fernández luego analizó: “El segundo punto es la discusión de cómo vemos el país. Es el vaso medio lleno o medio vacío y yo quiero confesarles que entiendo que vinimos de un tiempo muy difícil. Entiendo que en muchos prenda la idea de la desesperanza, la decepción y del agobio. De que no tenemos futuro. Pero, de verdad, ahora vamos a ver que podemos mirar el futuro con mucho optimismo”.

“También escuché las reflexiones de hablar más de la Argentina fuera del país, es una gran reflexión de alguien que por lo que leí lleva 30 años fuera de la Argentina. Nosotros nos tenemos que convertir en embajadores de nuestra patria y no en detractores”, pidió el mandatario.

El presidente aseguró que la Argentina podría ser un ejemplo de resiliencia, pero lamentablemente, somos expertos: “Creo que tenemos que animarnos a dar estos debates del modo en que se han dado y a reflexionar juntos porque como país somos un país que podría ser modelo de resiliencia. Un país que ha sido capaz de recuperarse una y otra vez. Lamentablemente, somos expertos en esa materia”.

Tras hacer un racconto de lo que le pasó al país en las últimas décadas, dijo: “Los argentinos, de cada uno de esos malos momento, en democracia y en dictadura, siempre nos repusimos y estoy seguro de que esta vez nos vamos a reponer nuevamente”.

Luego, a través de una serie de datos que mostró en una pantalla, el mandatario quiso poner de manifiesto que el país se está recuperando y a qué se debe esa recuperación. “¿No les parece que son datos elocuentes para pensar que el vaso está medio lleno. Por si esto no alcanzara, les ofrezco más. La industria lleva 27 meses consecutivos creando empleo registrado? Todas las curvas van para arriba, ¿por qué pensar que el vacío está medio vacío?”.

“Tenemos que pensar porque estamos peleándonos tanto. Está claro que está el problema de la inflación, que es un tema que debemos resolver. Pero hoy supimos que la inflación viene paulatinamente bajando”, dijo el Presidente y agregó: “Conteniendo la inflación vamos a generar mejores expectativas y garantizar una mejor distribución del ingreso. Que los salarios no se diluyan. Una sociedad más igualitaria”.

Alberto Fernández luego se quejó de los “discursos altisonantes” y dijo: “Es mucho mejor trabajar en una sociedad igualitaria que en una donde las diferencias son mayores. Vivimos un tiempo donde los discursos altisonantes se imponen. Que si uno no dice una barbaridad no aparece en los diarios. El discurso nos vuelve enfrentar a una grieta que nos pone en veredas diferentes y algunos dejan de ver los datos que acabo de mostrar. Muchos, cuidadosamente, los callan porque así es más fácil que sembrar desazón. Nada es más fácil que sembrar desesperanza”.

“Dejemos de lado las discusiones estériles y dediquémonos a construir un país. ¿Cómo se logra? Sacar los discursos altisonantes y volver a hablar mirándonos a los ojos. Para poder genera un diálogo es necesario ceder. Ceder es una palabra compleja porque muchos sienten que ceder es perder. A mí no me tiene que tolerar nadie, sino respetar. Yo tengo que respetar el que piensa distinto a mí”, aseguró el mandatario.

Según Alberto Fernández: “En este gobierno, ¿alguien les pidió un centavo para hacer pública? ¿Alguien les pidió algo? ¿Alguien lo mandó a espiar? ¿Alguien usó la AFIP para que se metan en las empresas de aquellos que nos critican? Los desafío porque su respuesta va a ser no. Y este es un valor enorme de la calidad institucionalidad”.

“La palabra ceder me encanta. Según la Real Academia Española (RAE), ceder no es entregar, es suavizar, no resistirse. Volverse más gentil y compasivo. Si lo pensamos desde esta etimología podemos replantearnos la consigna de este encuentro”, detalló Fernández y pidió: “En verdad creo que todos debemos ceder y ser más comprensivos y si nos animamos de una vez por todas, las posibilidades de que nos vaya bien van a ser muchas”.