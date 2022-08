Los marplatense deberán seguir esperando para ser “agentes de tránsitos”

La aplicación que pretende lanzar el Ejecutivo para que todos los vecinos del Partido de General Pueyrredon se sientan libres de jugar a ser agentes de tránsito y denunciar las infracciones, mediante la tecnología, aún está en tratamiento legislativo.

El expediente 1031 está trabado en la Comisión de Movilidad Urbana, paradójicamente, debido a que los funcionarios del Ejecutivo no presentaron los informes requeridos por los concejales. Hasta tanto la Secretaría de Hacienda, Movilidad Urbana y Legal y técnica no evacúen por escrito las dudas de los ediles, el proyecto no avanzará.

Textualmente el proyecto de ordenanza propone crear: “Programa de Denuncias Viales Ciudadanas por Medio de Dispositivos Telefónicos Móviles; Y Encomendando al Depto. Ejecutivo la implementación de una aplicación para telefonía móvil celular (app) donde se realizarán las denuncias de los ciudadanos”.

Según el edil Agustín Neme del PRO “este tipo de esquemas de denuncias viales funciona muy bien en CABA, donde los vecinos con su propio teléfono celular y un soporte de aplicación pueden hacer denuncias viales en el instante y esa información llega al área correspondiente. Es parte de los beneficios de la tecnología a la hora de gestionar y sobre todo lo que rescato es que involucra a la ciudadanía como herramienta de participación”.

El Bloque de Acción Marplatense, pidió que en los informes se agregue información sobre la experiencia de los vecinos de CABA, “quizas estaria bueno agregar al expediente información aportada por el Ejecutivo de cómo se fue dando este proceso en Capital Federal, si generó inconvenientes, si contribuyó en casos particulares a generar conflictos sociales que es lo que debemos evitar”, sostuvo el edil; y que se expida también el Tribunal de Faltas en relación al procedimiento para labrar las infracciones.

El Frente de Todos busca que se incorpore el convenio marco que se firmará con CABA, saber los costos de la creación y mantenimiento de la app, saber si la misma será diseñada por agentes municipales o efectivamente está en el convenio marco que se hace con CABA . Además, la oposición hace hincapié en la obtención y seguridad de los datos de identidad de los usuarios de la aplicación y la fiabilidad de las fotos que se deben enviar para mostrar la infracción. “Cuanta más información podamos obtener para discutir con responsabilidad, mejor, porque este tipo de ideas de aplicar la tecnología la acompañamos, porque la modernización de la vida la debemos acompañar y nos tenemos que acostumbrar todos, el tema es tener el conocimiento posible de la herramienta”, dijo la edil Marina Santoro.

