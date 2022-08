Alejandro Rabinovich: “Los números y los  hechos hablan por sí solos”

El senador por la quinta sección electoral de Juntos, Alejandro Rabinovich, expuso en el cierre del Ciclo de Formación Municipal de la Fundación Pensar en Mar del Plata, en el que se reunieron referentes y legisladores del Pro de la provincia de Buenos Aires. En este marco sostuvo que “cuando se discrimina, no se discrimina a Guillermo Montenegro, se discrimina a los marplatenses”.

“Así se hace mucho más complejo el camino, pero esa complejidad nunca puede ser excusa cuando hablamos con el vecino, por esto a pesar de todo, seguimos trabajando. Me parece que esto es central: cuando hablamos, cuando caminamos, cuando vamos a un encuentro de vecinos, cuando vamos a una escuela, cuando vamos a un café, nunca la complejidad de la cuestión política externa al municipio puede ser una excusa.”

Más tarde aprovechó para responder las recientes declaraciones del gobernador Axel Kicillof y del hoy asesor del funcionario bonaerense y ex Jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco: “Aunque se esfuercen en justificar que no discriminan los números y los hechos hablan por sí solos” y continuó: “Mar del Plata puede ser la ciudad del alfajor, la ciudad del pulover, la ciudad de la tecnología. Ahora cuando hablamos de números, Axel nos pone el nombre de la ciudad de la discriminación, y los que están acá que gobiernan esta sección, saben de lo que estamos hablando cuando hablamos de discriminación porque todos lo sufren”.

Haciendo referencia al gobierno de Mauricio Macri y Maria Eugenia Vidal, afirmó que “tenemos que estar orgullosos de lo que hicimos. Nosotros no solamente no discriminamos, sino que ayudamos al vecino, como lo hicimos pensando en la obra extensión del gasoducto de la Costa, que claramente cuando asumieron el gobierno nacional y provincial kirchneristas la frenaron, impidiendo abastecer de gas a 40 localidades siendo que faltaba tan solo un 15% de la obra para finalizarla”.

“Eso es discriminación y falta de gestión y de compromiso con los vecinos, en este caso de la quinta sección”, agregó al tiempo que convocó a “escuchar al vecino, de plantearle soluciones porque es nuestra responsabilidad”, agregó.

El senador, además de exponer en el marco de este ciclo de la Fundación Pensar, compartió agenda con la diputada María Eugenia Vidal y el intendente Guillermo Montenegro, con quienes recorrió la fábrica de gin local Kalmar.

Más tarde recorrió distintas zonas de la ciudad junto a la ex gobernadora y tomó contacto con vecinos y comerciantes.