Walter Ojeda bregó por la unidad en la diversidad y el pluralismo de voces

Walter Ojeda, referente nacional del Frente Unidad Peronista, y Director Nacional del Ministerio de Transporte, junto a dirigente marplatense Marco Leiva mantuvo un desayuno de trabajo con periodistas de diversos medios de Mar del Plata, ante quienes expuso el pensamiento de este importante sector justiciailista.

En la oportunidad trazó un panorama de la situación del país, del nuevo escenario que se plantea con la presencia de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. En la ocasión enfatizó que “la actual situación social , política y económica nos obliga a sumar nuestro esfuerzo para alcanzar la mayor y mejor felicidad, entendiendo que la unidad en la diversidad y pluralismo de voces como herramientas necesarias para la superación y la adhesión de la sociedad en vista de las futuras elecciones del 2023”. En este marco Ojeda se refirió al regreso del tren, el moyanismo, el boleto, la unidad entre otros temas.

Sobre la potencial unidad del peronismo para el 2023 , subrayó en tal sentido que “pensando en eso ¿qué parte falta para esa unidad? Seguir hablando en términos políticos con las bases. Eso es prioritario , ya que recordemos que en el 2019 caminamos hablando con todas del espectro del peronismo, no interpelando antes del ´19 a las cabezas de esa dirigencia. Acá esto tiene que crecer de abajo hacia arriba”

EDURDO DUHALDE TIENE QUE SABER HASTA DONDE PUEDE DAR

En este sentido y cuando se lo consultó sobre la potencial presencia del ex gobernador y Presidente Eduardo Duhalde ,indico que “no me lo imagino a dentro del esquema nuestro, creo que hay momentos en la vida de una persona y un político que tiene que saber hasta donde le puede dar…ya que después empieza a restar”

Mas adelante elogió “la forma de militancia de los compañeros de La Cámpora, pero les digo: compañeros no le pidan mas a Cristina. Eascuchesmosla ya que tiene mucho para dar todavía. Por eso creue en las nuevas generaciones que se vienen”

EL ACTUAL SISTEMA DE JUSTICIA DEBERIA CAMBIAR

Al referirse a la Justicia manifestó que “todos sabemos de los concursos a traves del cual llegan y cómo funciona. Ninguno arriba a ese puesto enlazado con algun sector político. No digo que esté bien o mal, sí creo que cuando lleguen debe existir un sinceramiento”, para agregar que “no puede ser que esas 4 personas definen si culquiera de los que estamos acá termina con una causa que te lleva durante años tener una mochila en el hombro sin saber lo que te va a pasar. Hay algo que debe cambiar”

EL POTENCIAL REGRESO DEL TREN A TODA LA PROVINCIA

Cuando se le pregunto sobre si el regreso del tren, al menos al interior bonaerense , podría ser una realidad o una utopía , Ojeda dijo que “ es algo en lo que tenemos que trabajar , pero es factible”, agregando sobre la posición del moyanismo en este sentido ya que representa al sector camionero, hoy “dueños” del transporte en el país, expresó que “ creo que van a acompañar. No veo un Moyano enfrentado con la política de lo que es el Frente de Todos, lo veo integrado, siNceramente”.

UN IDEA PARA REEDITAR EL RAMAL DEL TREN A MIRAMAR

En este sentido el referente marplatense Marco Leiva hizo saber que analizan un potencial proyecto de reactivar el ramal ferroviario a Miramar”, ya que significaría que “todos aquellos que lleguen a la recuperada Colonia Chapadmalal, puedan llegar en tren a Mar del Plata, tomar el de Miramar y hacer un enlace, a través de micros, en Estación Chapadmalal que los lleve hasta su alojamiento. Hoy pare imposible, pero debemos trabajar para lograrlo. De esa manera quien venga de Buenos Aires se vería beneficiado por esta implementación”