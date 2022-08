Hernán Tillou: “Las personas que hicieron esto no van a poder ingresar nunca más a un evento deportivo”

“Esto que nos ha pasado, este vandalismo que hemos sufrido la verdad no estamos acostumbrados en el Club y nunca, desde que asumió esta conducción en el 2010, nos había pasado” afirmó en diálogo con colegas de Capital Federal Hernán Tillou, manager de Aldosivi que acompaña al plantel por todo el país. También aseguró que “vamos a luchar tratando que se esclarezca esto y las personas que hicieron esto, me imagino, no van a poder ingresar nunca más a un evento deportivo”

Afirmó que se enteró de la situación ante un llamado del presidente de Aldosivi “para que de tranquilidad al plantel . Sabemos que son 4 ó 5 personas que han ingresado a la noche y que no están identificados, pero sabemos que Justicia está actuando y Prefectura lleva adelante la investigación pues el predio está bajo su órbita”

Mas adelante Tillou agradeció al titular de la Aprevide, “que se ha puesto a disposición, al igual que el Municipio de Mar del Plata y todos están trabajando para que se esclarezca este hecho que no se justifica por ningún resultado deportivo”

Reconoció que en su carrera como dirigente “es de las más difícil que me ha tocado vivir y no comparto nada de esto porque todos somo hinchas del club. Estamos en un mal momento deportivo, en zona de descenso, pero quedan 14 partidos y muchos puntos en juego y seguiremos trabajando para tratar de evitarlo”

Acerca del hecho en sí indicó que “entraron por una parte luego de hacer un hueco en el cerco perimetral y ya hay video que tiene la Justicia donde se ve por donde ingresan y prenden fuego al primer auto”, desmintiendo que haya habido algún enfrentamiento a tiros con el personal de seguridad”

Acerca de la posibilidad que algún jugador quiera rescindir su contrato enfatizó “ninguno me ha hecho saber alguna situación en particular” y afirmó que “si alguno lo plantea lo entendería”, acotando que “también Aldosivi está brindando y le asegura toda la seguridad al plantel , lo mismo que desde diversos estamentos gubernamentales”

“Sabemos que el futbol a veces es irracional, algo que no compartimos y que vamos a luchar tratando que se esclarezca esto y las personas que hicieron esto , me imagino, no van a poder ingresar nunca más a un evento deportivo”

Finalmente dijo que “nos somos profesionales de la seguridad. Haremos lo que disponga la Justicia. Hoy somos un club que está jugando la Liga la que queremos seguir jugando y estamos a disposición de la Policía, Prefectura y la Justicia”, remarcando que “si los organismos que intervienen nos brindan la seguridad necesaria, haremos todo lo posible que vuelva nuestro público a la cancha. Es lo que mas queremos”

Santiago Silva: “Nunca había vivido una situación así”

Al llegar a Aeroparque habló fue Santiago Silva y dijo: “Tengo bastantes años en el fútbol y nunca había vivido una situación así”, describió el delantero, quien agregó que, como líder del grupo “se habló con el plantel de salir adelante, doblegar esfuerzos y seguir”.

El “Tanque” se rescató frente al ataque que “son solo cosas materiales” y lamentó: “Toca vivir esto en esta sociedad. Estamos a mitad de campeonato, tal vez no en un gran momento, pero son cosas del fútbol, que al final es una cuestión de resultados y nada más”.

Sobre cómo supieron de lo ocurrido, Silva contó: “Nos enteramos por redes sociales, por fotos que nos mandaban los empleados de seguridad del predio. Son cosas materiales pero no tenemos que acostumbrarnos a estas cosas aunque estas agresiones parezcan normales o habituales”.

