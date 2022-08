¿Comenzó la campaña 2023? Mar del Plata, una vez más fue epicentro del PRO

Con la presencia en la ciudad de María Eugenia Vidal, y Mauricio Macri por video, se llevó a cabo en un hotel céntrico de la ciudad un encuentro de la Fundación Pensar, del PRO, en el que participaron intendentes, legisladores y referentes del partido de toda la quinta sección electoral. En diálogo con “el Retrato…” El presidente de la fundación a nivel nacional, Franco Moccia, y Francisco Quintana, el Secretario, plantearon los ejes en los que se está trabajando para cuando el PRO vuelva a ser Gobierno; asimismo, hablaron del partido a nivel local y de los dichos de Lilita Carrio.

“Estamos haciendo un evento, que es la culminación de un seminario de trabajo Municipal. Reunimos a Intendentes y Concejales, de toda la Quinta Sección electoral y nuestro objetivo es ayudarlos a trabajar políticas públicas y planes para los futuros gobiernos, de eso se trata la Fundación Pensar. Nosotros hacemos planes para transformar el país, las Provincias y las ciudades. Estuvimos trabajando en políticas públicas relevantes como los temas de autonomía municipal, seguridad, educación, economía y hoy estamos cerrando el evento en esta hermosa ciudad de Mar del Plata con un anfitrión de lujo que es el Intendente”, sostuvo Moccia.

“Estamos convencidos que Juntos por el Cambio volverá a tener Gobierno Nacional, y de varias provincias, y nuestro trabajo es estar preparados para resolver los problemas principales que la ciudad, la provincia y la nación tengan. Eso se hace trabajando ahora, para nosotros es fundamental el trabajo técnico previo porque estamos convencidos que si llegas al Gobierno y no tenes planes, es imposible hacer una buena gestión”, sostuvo Moccia.

“Este ciclo tiene un enfoque regional, convocamos a referentes, Intendentes y Concejales de cada uno de los distritos de la Quinta Sección, y la construcción de los ejes de trabajo tuvieron que ver, precisamente con la demanda local”, agregó Francisco Quintana.

Asimismo, Moccio contó sobre la participación del encuentro del ex presidente de la Nación, Mauricio Macri: “dio dos mensajes principales, primero que tenemos que ganar, y segundo que tenemos que tener planes que nos permitan modificar la realidad. Argentina hoy tiene indicadores sociales que son inaceptables, y eso no se resuelve ganando una elección, sino gestionando esos problemas; ordenando la macro economía y generando un proceso de inversión muy fuerte en el sector privado que nos permite integrar el país al mundo y generar empleo. Reconstruir Argentina, es tener un país donde haya trabajo, y para eso debe haber inversión y para eso debe haber estabilidad económica y respeto a las Leyes”

Repercusiones de las declaraciones de Carrió

Consultados sobre las declaraciones y acusaciones que Lilita Carrió realizó mediáticamente contra muchas personas del PRO, Moccio dijo: “independientemente de la coyuntura, Juntos por el Cambio mostró algo inédito en Argentina, que es una alianza o coalición que perdió la elección en 2019 se mantuvo junta; normalmente se disparaban las coaliciones perdedoras. Nosotros no solo estamos juntos, agregamos más jugadores del 2019, sino que además trabajamos juntos. Específicamente, en relación a las Fundaciones, tenemos 4, las del PRO, la de la UCR, la de la Coalición Cívica y la del Peronismo Republicano, todas estamos trabajando juntos. Tenemos más de 10 equipos comunes, con miembros de las cuatro Fundaciones haciendo diagnósticos, recomendaciones, y planes en conjunto que, sin importar quien gane la interna el año que viene, van a estar consensuados entre las cuatro patas que forman nuestra alianza nacional”.

En esta línea, Quintana agregó: “No solo Juntos por el Cambio no está rota, sino que ese trabajo en conjunto se nota tanto en lo pragmático como en lo parlamentario, donde nosotros seguimos trabajando como un interbloque, que cumple el rol que la ciudadanía nos dio, que es ejercer el principal espacio de oposición. Obviamente esa construcción es a partir de la diversidad, y así nace Juntos por el Cambio, en la complementariedad en donde no todos tenemos miradas coincidentes, para eso hay algunos límites que también marcamos, que no permitimos las descalificaciones personales, pero aun asi es infinitamente más lo que nos une que lo que nos diferencia. No solamente nos une un adversario circunstancial, sino también la vocación de transformar el país, en eso, hay una coincidencia unánime y eso es lo que nos va a permitir seguir juntos de cara al año que viene”.

PRO en Mar del Plata: ¿es posible la unidad?

“Sin dudas es posible. Es lo que sucede. En Mar del Plata hay un Intendente legitimado por el voto popular, de manera muy contundente que está haciendo muy buena gestión y eso se traduce en el acompañamiento de la opinión pública, y en un equipo que le toca liderar, que tiene distintas caras visibles, tanto en lo parlamentario como es el caso de Alejandro Rabinovich, como Juan Aicega que inclusive está trabajando en la Fundación Pensar Mar del Plata, en esta complementariedad que hay lugar para todos y que este es un distrito en donde hay enormes desafíos, pero la expectativa nuestra tiene que ver con que Mar del Plata sea faro seccional, por eso también elegimos y organizamos juntos este evento, por lo que hoy tiene que ver no solo con un gobierno en el que ya tenemos responsabilidades concretas como en Mar del Plata, sino que eso se derrame en el resto de la sección electoral y ahí el rol de Mar del Plata es central”, sentenció Moccio.