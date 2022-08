Montenegro: “Haber traído a la Selección de básquet a Mar del Plata genera movimiento y laburo para la ciudad”

El Intendente estuvo presente en el Polideportivo “Islas Malvinas” donde el combinado nacional se está preparando para el 29 cuando se medirá frente a Bahamas.

Al respecto, Pato Garino expresó que “jugar en Mar del Plata, mi hogar, me da ilusión y mucha alegría. Esperamos que el Poli y Mar del Plata se llenen de gente, y no solamente por el básquet sino por lo que es la ciudad, que se conozca más. Para nosotros es la ciudad más linda del mundo”; a la vez que Facundo Campazzo dijo que “Mar del Plata es una ciudad que vive y transpira básquet todo el año”. Cabe destacar que las entradas se pondrán a la venta en las próximas horas, lo que se informará a través de la web de la Confederación Argentina de Basquet (CAB) en el link https://www.argentina. basketball .

El Seleccionado Nacional de Básquet ya se encuentra en la ciudad preparándose para la nueva ventana de las Eliminatorias al Mundial 2023 y para la FIBA AmeriCup que se jugará en Brasil en septiembre.

Los entrenamientos se realizan en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas donde también se disputará el partido frente a Bahamas el 29 de este mes, en un evento histórico ya que hace 10 años que la Selección no juega en este espacio.

En este marco, el intendente Guillermo Montenegro estuvo presente en el entrenamiento de este miércoles y les deseó éxitos en su período de preparación y en el mencionado partido por Eliminatorias. Al mismo tiempo, también destacó que “estamos muy contentos de haber traído a la Selección porque este tipo de eventos genera movimiento en la ciudad y eso es trabajo para los vecinos”.

Además, Facundo Campazzo, jugador marplatense por adopción invitó a toda la ciudad y a todo el país a presenciar el partido frente a Bahamas: “Tenemos marplatenses en el equipo, muchos que jugaron en Quilmes, Peñarol. Para nosotros es una sensación muy linda poder volver a jugar con nuestra gente. Deseo con muchas ganas ver el Poli lleno, contando con el apoyo y el cariño de la gente que siempre los caracteriza. Mar del Plata es una ciudad que vive y transpira básquet todo el año”.

Por su parte, otro local, Patricio Garino que juega en el básquet español expresó: “Va a ser un partido muy lindo y nos gustaría que nos vengan a ver, no solamente de la ciudad sino de todas partes del país. Para nosotros, es un orgullo jugar en Argentina y, para mí, personalmente, jugar en Mar del Plata, mi hogar, me da ilusión y mucha alegría. Esperamos que el Poli y Mar del Plata se llenen de gente, y no solamente por el básquet sino por lo que es la ciudad, que se conozca más. Para nosotros es la ciudad más linda del mundo”.

Además, en el entrenamiento de este miércoles también estuvo presente el vicepresidente de Peñarol, Nicolás Lauría quien fue parte de las gestiones junto al Municipio para que se desarrolle el entrenamiento a lo largo de estas semanas y el partido en el Polideportivo que los jugadores coincidieron en señalar como “uno de los escenarios más lindos del país para jugar”.

Cabe destacar que las entradas se pondrán a la venta en las próximas horas, lo que se informará a través de la web de la Confederación Argentina de Basquet (CAB) en el link https://www.argentina. basketball . También se desarrollarán entrenamientos abiertos para que los vecinos puedan disfrutar de manera gratuita, que se comunicarán oportunamente.