La interna en el PRO a punto de estallar…Luego de las declaraciones de Carrió, Bullrich salió a cruzarla

En respuesta, la presidenta del PRO dijo que “aunque no siempre coincida con ellos en sus posiciones, no aceptaré el insulto a nuestros dirigentes, ni a otros que conforman nuestra coalición. No vale todo. No vale eso de que ‘porque es Carrió nadie la enfrenta'”.

“Como presidenta del PRO digo basta y no me callo. La unidad es la herramienta más potente contra el kirchnerismo. Quien atente contra ella pone en riesgo la construcción del cambio que sueñan millones de argentinos”, añadió Bullrich.

Entre las frases de Carrió que generaron la polémica dentro de las filas de la coalición opositora, figuran: “Lo que sabe bien Gerardo (Morales), porque me conoce hace años, es que si tengo que denunciar, denuncio. Muchachos, en el nombre de la unidad nacional no hago más nada. La feliz unidad nacional va a ser sobre la base de la decencia”.

También dijo que “hay personas clave de Juntos por el Cambio que hacen negocio” y que “hay sociedad con el massismo” y además que hubo un “acuerdo de Sergio Massa con el gobierno de Juntos por el Cambio. Básicamente (el exministro de Seguridad bonaerense, Cristian) Ritondo, y el que era ministro de Justicia, de negocios con el massismo, Gustavo Ferrari”.