Manifestación y acampe ante la Comuna en repudio al plan de ajuste que se viene

A tono con las marchas piqueteras que durante la jornada del miércoles se llevaron a cabo en diferentes partes del país, organizaciones sociales están realizando una manifestación y acampe en la puerta del palacio municipal, expresando repudio al plan de ajuste impulsado por el Gobierno Nacional.

Walter Orozco, referente del Polo Obrero, en diálogo con “el Retrato…” sostuvo: “El epicentro de la jornada está en Capital Federal, queremos que nos atienda el Ministro de Economía, Sergio Massa, para darle una carta donde planteamos que hizo anuncios para el sector empresarial, los banqueros, pero para los jubilados, pensionados y trabajadores precarizados no anunció nada. En un contexto donde la inflación está proyectada para fin de año en un 90%, los programas sociales no llegan a los 23 mil pesos y lo mismo con las jubilaciones, queremos que haya un aumento de emergencia de esos programas, el salario mínimo vital y móvil que hoy está en 47 mil pesos debería estar por lo menos en 100 mil pesos que es lo que está la canasta de pobreza, y un bono de 20 mil pesos de emergencia, hasta que todo esto se cumpla”

Asimismo, agregó: “También estamos planteando un plan de fondo, queremos trabajo genuino. En este punto presentamos un proyecto de trabajo para un millón de personas con un plan de obras públicas y viviendas. Hicimos un relevamiento de todos los oficios que tienen los compañeros que cobran los programas de Potenciar Trabajo. El Gobierno debería auditar la deuda que está pagando, al conjunto de los empresarios que tienen a los trabajadores en negro; una parte del problema se solucionaría si se regularizaran a todos los trabajadores en negro que cobran programas sociales”.

En relación a esto, y resaltando que la gran mayoría de los argentinos tienen trabajos informales, Orozco sostuvo: “de inmediato debería haber un paro nacional por parte de la CGT y la CTA que debería estar involucrando al conjunto de los trabajadores, porque lo que quieren generar es la división de todos los trabajadores, entonces uno se cruza con un trabajador que dice ¨¿como puede ser que los planeros cobren un montón de plata y nosotros laburando todos los días no estamos cagando de hambre?¨ y eso esa una realidad, pero esas personas no saben que los planearos tambien trabajan en negro y el plan que reciben lo tienen como complementario, lo que esas personas dicen también es verdad. Las centrales sindicales en vez de estar apoyando al Gobierno, deberían estar apoyando a los trabajadores, cosas que no hacen”.

“La semana que viene, si la CGT sale a la calle será para apoyar al Gobierno, no a los trabajadores y menos a los jubilados”, aseguró Orzco y dijo: “estamos peleando para recuperar los sindicatos, pero de todos modos queremos sumar a los trabajadores a que salgan a la calle para frenar el ajuste que hoy impacta sobre los salarios que es la principal variable de ajuste del país”.

Finalmente, sostuvo que desde el Polo Obrero no están de acuerdo con las cooperativas de trabajo, porque “implican precarización laboral”. Asimismo reafirmó: “lo único que queremos defender es el trabajo genuino y el salario como corresponde, en función del convenio colectivo de trabajo que corresponda. Hay organizaciones que tienen cooperativas y le sirven, pero no es una solución al problema de fondo que hay en Argentina”, sentenció.