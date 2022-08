Vecino que se encadenó en el Concejo Deliberante denuncia amenazas y aprietes

Matías Méndez, presidente de la Sociedad de Fomento del Barrio Fortunato de la Plaza, de encadenó el 14 de julio en pleno uso de la Banca 25 en el Concejo Deliberante, donde expuso en contra la cesión de terrenos para la construcción de un plan de viviendas que de manera “ilegal” el Consejo Escolar otorgó al MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos).

Desde ese día recibe “aprietes“, amenazas y difamaciones. “Desde ese entonces, un grupo de vecinos se comenzaron a manifestar en mi contra, con denuncias falsas. Nosotros tenemos todo registrado, presentamos la normalización de la Sociedad de Fomento cómo le pasó a un montón de entidades que después de la pandemia tuvieron que regularizar la situación. Dicen que la Sociedad de Fomento está cerrada y la realidad es que si eso fuese así no estaríamos con el reclamo de las tierras, por ejemplo, o no hubiéramos hecho actividad del RENAPER, ANSES o la vacunación de Covid, durante la pandemia le repartimos comida a lo vecinos”, expresó Méndez en diálogo con “el Retrato…”.

Asimismo aseguró que desde que se expuso en el Concejo Deliberante “la política se metió en el medio y quieren verme fuera de la entidad, porque es el único aval que necesitan para seguir adelante con la obra. Nosotros no estamos en desacuerdo con que se trabaje, sino las formas en las que se procedieron. No es casual que después de haberme presentado en el Concejo y haberme expuesto como lo hice por los vecinos, la educación, porque no le falte nada al barrio salgan reclamos en contra mío. Acá la mayoría de los vecinos tienen mi teléfono, y yo nunca recibí un llamado. La entidad está abierta en las horas que debe estar abierta. Esto va más allá de un reclamo de un vecino o de cualquier integrante del barrio Fortunato de la Plaza“.

Consultado por la política que, según él, se metió en el tema, Méndez dijo: “no puedo dar nombre, pero yo fui muy claro en mi declaración, esto es una política maliciosa que lleva adelante la gente de Frente de Todos, los terrenos se cedieron de manera irregular y desde que fui a Concejo me pasaron un montón de cosas, se metieron en mi trabajo y en el de mi hermano, venimos pasando cosas que no están buenas porque el reclamo es genuino para todos, yo siento que son aprietes y no le hacen bien a nadie, ni a los vecinos, ni a la política, ni para la sociedad que estamos viviendo momentos muy difíciles”.

Asimismo agregó: “está claro que no viene por el lado de los vecinos, porque quien salió a hablar hace un tiempo estaba conmigo, pero esa persona tiene una ferretería a una cuadra de los terrenos, imaginemos que le conviene tener 64 viviendas en construcción tan cerca, obviamente le van a aumentar los ingresos, entonces hay un porqué de lo que está pasando y porque esta persona sale a hablar, dice que la sociedad de Fomento no hizo nada, hicimos 12 calles de asfalto que no hay poco”

“Lo que pasa es que cuando ya empiezan las amenazas y la prepotencia como la que vivió la secretaria ayer que fueron cuatro personas a amenazarla, y la verdad es que no nos podemos manejar así, no podemos pretender que la sociedad se maneje de esa manera, por salir a reclamar, tenemos derecho a reclamar lo que nos parece y defender lo que creemos que le conviene al barrio como entidad. No puedo entender como hay personas que no quieren que en el barrio haya una salita, una escuela especial, de formación profesional, no entiendo esas cosas. No está bueno tener que vivir bajo amenaza y aprietes o está bueno ni para mi, ni para mi familia, ni para el barrio”

“Estoy normalizando la Sociedad de Fomento, lo que se dice es falso”, sostuvo Mendez y contó que durante la semana se llevan a cabo muchas actividades en la Sede de la Sociedad de Fomento “hoy tenemos el grupo de salud, lo jueves tenemos cumbia rock, los lunes y miércoles tenemos apoyo escolar, los martes y jueves apoyo escolar para adultos, tenemos zumba. No es fácil llevar todo eso adelante, y sin convenio con el Municipio. A nosotros no nos pasa plata el Municipio, hacemos todo a pulmón y en toda la entidad trabajan tres personas”, sentenció.

Foto Archivo