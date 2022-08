Para recordar: Los momentos más románticos en ‘Friends

No se puede negar que la serie ‘Friends’, emitida desde el año 1994 hasta el

2004, es uno de los hitos principales de la cultura pop. Friends dio todo lo que se podía esperar durante 10 temporadas, no tan solo aventuras disparatadas entre amigos, sino romance. Mostró amor de diferentes maneras,

Su impacto es tan grande que aún continúa en la actualidad, estableciéndose

como una de las mejores series de todos los tiempos y la favorita entre el público.

Es por ello que hoy traemos una recapitulación de los momentos más

románticos en esta querida serie que atrapó los corazones de toda una

generación.

Cuando Joey le confiesa su amor a Rachel (Temporada 8 – Episodio 16)

El posible romance entre Joey y Rachel fue una de las tramas más odiadas en

Friends. Sin embargo, algunas personas apoyaron esta relación. Aunque se lo

haya odiado o amado, no se puede negar que esta situación generó muchos

momentos graciosos, gracias a la dulzura que demostró Joey. Un momento

especial que conmovedor fue cuando finalmente le declara a Rachel su

amor. Aunque ella le hace saber que no es recíproco, la forma de confirmarle que

su amistad no cambiará llenó a varios los ojos de lágrimas.

Cuando Phoebe no puede dejar ir a Mike (Temporada 9 – Episodio 16)

Cuando Mike le dice a Phoebe que no piensa en casarse de nuevo, ella decide

dejarlo ir. Sin embargo, durante el episodio Phoebe se cuestiona sobre si tomó la

decisión correcta y termina por arrepentirse. Es así como decide darle un épico y romántico discurso a Mike para ganar su corazón de nuevo. Al final logran reunirse de nuevo y continuar con su disparada relación.

Cuando Chandler dice “te amo” (Temporada 5 – Episodio 8)

Gracias a la positiva reacción del público, la relación entre Chandler y Mónica, que no estaba destinada a durar mucho tiempo, se convirtió en un torbellino de

momentos graciosos, grandes emociones y química. Una de las mejores

situaciones entre ambos fue cuando Chandler le dice a Mónica que la ama. Esto

sucede luego de que ella trata de animarlo luego de confesarle la verdad sobre

cómo fue la culpable de hacerlo perder su dedo. Con un gran pavo en su cabeza,

Mónica se aparece bailando en la puerta del departamento de Chandler y luego de unos momentos él le dice que la ama.

Cuando Ross decide llevar a Rachel a la fiesta de graduación (Temporada 2 –

Episodio 14).

Este episodio muestra a los cinco amigos reunidos viendo una cinta vieja de la noche de la fiesta de graduación de Mónica y Rachel. En esta se ve como la cita de Rachel no llega y Ross decide ponerse su traje y llevarla a la fiesta de graduación. Sin embargo, minutos más tarde la cita de ella finalmente llega y se van, dejando a Ross desairado. Rachel, conmovida por este suceso del cual no tenía idea, se levanta del sofá y corre a los brazos de Ross. Rachel y Ross tienen cientos de momentos románticos durante toda la serie, incluyendo una graciosa cita en un conocido museo, pero ninguno ha sido tan emocional como este.

Cuando Carol y Susan se casan (Temporada 2 – Episodio 11)

Este episodio es bastante importante en cuanto a su representación. Transmitido en 1996, fue una de las primeras veces en las cuales una boda homosexual se mostraba en pantalla. En una gran demostración de amor, Ross decide apoyar a su exesposa Carol cuando sus padres se rehusaron a asistir a su boda. A pesar de sus diferencias en el pasado y su divorcio, Ross se ofrece para llevarla al altar y apoyarla en este día especial. Al final, Carol y Susan disfrutan de una maravillosa ceremonia en la que pueden celebrar su amor.

Cuando Rachel no le puede decir adiós a Ross (Temporada 10 – Episodio 16)

La temporada final de Friends estuvo llena de momentos dramáticos y

emocionales. Sin embargo, muy pocos llegaron a hacernos llorar tanto como

cuando Rachel no se sentía capaz de despedirse de Ross antes de irse a París.

Debido a esto, Ross se molesta con Rachel y la confronta al respecto; esto hace

que Rachel lo visite en su departamento esa noche y le dé un discurso sobre lo

mucho que significa para ella. Este es, sin duda, uno de los momentos más

románticos de toda la serie.

Esta increíble serie pudo haber terminado hace más de 15 años, sin embargo, aún puedes disfrutarla gracias a HBO Max. Dale replay a tus momentos favoritos de Friends y disfrute de este clásico moderno que combinó la amistad, el romance y la comedia de una manera sorprendente.