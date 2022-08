Angélica González y la Ficha Limpia para transparentar la función pública

La Comisión de Legislación trató el expediente 1506, que intenta instalar el proyecto nacional denominada “Ficha Limpia”, en el Partido de General Pueyrredon. El mismo quedó en Comisión a la espera de un informe de Legal y Técnica, propuesto por el bloque opositor, Frente e Todos.

La autora de la iniciativa, Angélica González, de la Coalición Cívica, en diálogo con “el Retrato…” dijo: “el proyecto de Ficha Limpia es a nivel nacional, como Bloque de la Coalición Cívica lo proponemos porque es un proyecto trasparentador de la función pública, que asegura la idoneidad del funcionario porque es una Ordenanza que regularía el nombramiento de los funcionarios en el Ejecutivo y un decreto que regularía los nombramientos de funcionarios en el Legislativo, defensores del Pueblo y el Tribunal de Cuentas”.

Asimismo, el conejal sostuvo que el proyecto abarca el nombramiento de Secretarios, subsecretarios, directores y subdirectores del Ejecutivo: “serían los cargos políticos. Entendemos que este es un inicio, que es empezar a andar caminitos dentro del Municipio que es lo suficientemente grande”.

También se refirió a aquellas personas que tendrán una deuda alimentaria y pretendan ser funcionarios, “con este proyecto no podemos estar pensando regular la problemática económica de una familia, pero podemos asegurar el funcionamiento de un municipio con personas que reúnan las condiciones necesarias para ocupar un puesto”.

Respecto al pedido de informes que se aprobó elevar a la secretaria Municipal de Legal y Técnica, Gonzalez dijo: “entiendo que está bien, porque nosotros proponemos e la medida abarque una condena definitiva y también en segunda instancia sin revocación, el informe es para resolver ese tema concretamente, para saber si no estaríamos contradiciendo o cayendo en lo no regulado. Me parece bueno que se expida la Secretaría”.

Finalmente, sostuvo: “Este tema es la bandera de nuestro espacio político, es algo que venimos trabajando hace muchos años y define a nuestro espacio. Nuestra líder, (por Lilita Carrió) y nuestra confirmación aboga siempre por la transparentación de la función pública, los códigos éticos, el respeto de las instituciones y esta es la forma en la que nosotros debemos colaborar. Entiendo que muchos municipios de la Provincia de Buenos Aires esto se aprobó y ya está el tema en ejecución. Debemos empezar a generar los cambios que sean necesarios, no podemos seguir funcionando de esta manera”, sentenció.