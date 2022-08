Trueba y las paritarias: “El pensamiento que teníamos hace un mes, no es el mismo que tenemos hoy”

Durante un acto desarrollado en la sede del gremio, asumió la nueva Comisión Directiva del Sindicato Marítimos de Pescadores (SIMAPE). Nuevamente el dirigente Pablo Trueba estará al frente del sindicato por los siguientes cuatro años.

Tras recordar que “el 74% del padrón fue el que concurrió a votar en su momento”, Trueba hizo hincapié en la próxima paritaria que afrontará la nueva conducción.

“Una cosa es pensar la paritaria en aquel febrero y otra cosa es pensarla ahora. Estamos en una situación del país bastante compleja. Es un tema de actualidad como la inflación, el salario o la inseguridad para cualquier ciudadano, es lo mismo, es una amenaza”, indicó.

Al respecto el sindicalista agregó que “estamos viviendo momentos difíciles, estamos pensando en la segunda etapa de las paritarias. Les puedo asegurar que el pensamiento que teníamos hace un mes, no es el mismo pensamiento que tenemos hoy. Esto es un día a día. No creo mucho en los ‘Mesías’, no creo mucho en que una persona sola pueda arreglar todo”.

“Hemos hablado con varios ministros, pero ahora no sabemos con quién hablar para solucionar problemas que tienen que ver con nuestra actividad, en particular la pesca y a futuro la actividad offshore”, remarcó.

Finalmente, se refirió a la exploración petrolera en las costas de nuestra ciudad y la necesidad que Mar del Plata aproveche esa oportunidad.

“Esto va a poner a Mar del Plata en el plano mundial. Quizá algunos se reían cuando mencioné lo de Dubái. Pero el tema lo estudié y lo que ocurrió con un pequeño pueblo de pescadores es increíble y admirable. Hoy en Macaé hay un movimiento de helicópteros de casi 200 vuelos diarios. Eso los hizo crecer en educación e infraestructura. Eso es lo que yo veo para Mar del Plata si se llevara a cabo”, concluyó.