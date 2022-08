MailChimp: ¿Qué es y cómo puede ayudarme con mi página web?

Llevar una página web, ya sea para su eCommerce o simplemente por hobby, ya

no es tan complicado como antes. Existen diferentes herramientas para ayudar a tener una página web exitosa y competir con los grandes en la industria. Por

ejemplo, si desea un sitio de hosting para su sitio web, se puede acudir a

Hostingtoplists y ver comparaciones para elegir el que más convenga. Por otro

lado, también está MailChimp, que ayudará a mejorar ciertos procesos de

marketing.

¿Qué es MailChimp?

MailChimp es un software que permite llevar a cabo campañas de

marketing de una manera sencilla. Esta plataforma permite compartir

promociones y otro tipo de información a través del correo electrónico. Además, ayuda a automatizar y simplificar diferentes tareas. Al igual que a diseñar

mejores estrategias para mejorar el marketing de cualquier sitio sitio web.

Por ejemplo, si tiene un sitio web sobre turismo en San Martín, se puede

personalizar campañas de promoción e información para ayudar a al sitio web a

crecer. El objetivo de MailChimp es sencillo, ayuda a crear boletines que sean

atractivos para la comunidad. De esta manera, lograr que nuevos usuarios entren en la tienda virtual o sitio web y puedas ampliar el público en menos tiempo.

MailChimp fue creada en el año 2001, hasta la fecha ha amasado más de 14

millones de usuarios que envían aproximadamente 1000 correos al día. Su gran

ventaja es que posee una versión gratuita que ofrece muchas herramientas.

Por ejemplo, automatizar 12.000 correos electrónicos mensuales a 2.000

direcciones de email o subscriptores de nuestra newsletter.

Del mismo modo, MailChimp permite crear mejores campañas y analizar su

impacto entre nuestros subscriptores. Permitiendo así cambiar el estilo de

contenido y crear nuevas estrategias si las anteriores no están funcionando. Este

software puede ser utilizado con plataformas web como Drupal, Joomla y

WordPress.

¿Cómo funciona MailChimp?

Principalmente, para diseñar y llevar a cabo campañas de marketing llamativas y exclusivas se debe crear una cuenta en MailChimp. Allí debe incluirse la dirección de correo electrónico desde donde trabajar y los datos personales. Seguidamente, debe llenarse una lista con los subscriptores que se tenga y así distribuir los mensajes. De esta forma, la campaña llegará a un público interesado en lo que se tenga para ofrecer.

La idea principal de estas campañas de marketing es que un porcentaje alto de los usuarios interactúen con el correo que se envía. Debido a esto, es importante

tratar de no sobresaturar a los usuarios. Para añadir nuevas listas se puede usar la aplicación de Excel e importarlas con un CSV. También se puede construir una lista y añadir los contactos por la cuenta.

¿Cómo enviar correos electrónicos a través de esta plataforma?

Para iniciar, se debe establecer el nombre de la campaña, un asunto para incluir en los mensajes y la dirección de correo electrónico de todos los subscriptores

interesados. Una vez que ya tenga esa información, debes diseñar el estilo que

desees para la campaña de email. Para facilitar el proceso, MailChimp ofrece

diferentes plantillas predeterminadas o puedes crear una a la medida de cada usuario.

Consecuentemente, se debe redactar el contenido del correo, asegurarse de que

todo esté correcto y enviar.

Las campañas de marketing por correo electrónico de este software suelen

enviarse en una hora y fecha específica. Por otro lado, las automatizaciones

suelen enviarse de acuerdo a ciertos factores; por ejemplo, un nuevo usuario

registrado que deba recibir un correo de bienvenida o algún cliente que adquiera

un producto en la tienda web y reciba su recibo por correo.

MailChimp permite realizar muchas otras actividades productivas para la página web. Entre ellas están: crear publicidad en Facebook, Google e Instagram, crear páginas de destino personalizables o crear campañas automatizadas por redes sociales. Una de las ventajas de este software es que permite segmentar al público, así podrá enviar emails determinados a ciertas personas en un momento específico.

¿Cuánto cuesta MailChimp?

En un principio MailChimp ofrece todos sus servicios de forma gratuita. Así,

se puede probar y definir si es funcional para los procesos o no. Durante esta

etapa se pueden enviar correos con la marca de agua de MailChimp en cada

email; esto ayuda a promover sus servicios. La ventaja de esto es que, si uno

de los usuarios se registra a la plataforma siguiendo algún link de promoción en

los correos, podrá recibir bonos gracias a su programa de afiliados.

Sin embargo, si se desea que los correos sean lo más profesional posible y quiere

deshacerse de la promoción de MailChimp, se puede acceder a sus servicios pagos.

Sus planes van desde los 20 USD hasta los 200 USD, dependiendo de las

necesidades. Administrar un negocio o página web requiere de promoción y MailChimp es una gran herramienta para esto.