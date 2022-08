Vélez le ganó 3-2 a Talleres por la Copa Libertadores

En el Estadio José Amalfitani, Vélez venció 3-2 a Talleres de Córdoba por la ida de los cuartos de final. Los tantos fueron un doblete de cabeza de Lucas Janson y Julián Fernández para el Fortín, mientras que Michael Santos y Rodrigo Garro anotaron para la T. Fue un encuentro que en el final se abrió y tuvo un ritmo electrizante en el que se convirtieron tres tantos en nueve minutos.

Vélez comenzó mejor parado y desde el vestuario se puso en ventaja ya que a los 5 minutos llegó un buen centro de Leonardo Jara desde la derecha y Lucas Janson apareció dentro del área, le ganó en el salto a Gastón Benavidez y de cabeza abrió el marcador.

La clave estuvo en el medio campo donde Máximo Perrone y Luca Orellano fueron los mejores intérpretes de Vélez, mientras que Walter Bou, Lucas Pratto y el propio Hanson ejercieron presión en la salida de los cordobeses, que luego empezaron a salir y se aproximaron al área del Fortín. En esa búsqueda Matías Godoy buscó generar los circuitos e intentar conectar con los delanteros Diego Valoyes (muy movedizo en el comienzo) y Federico Girotti.

A los 26 minutos Vélez sufrió una baja importante que fue la del volante Nicolás Garayalde, que sufrió un golpe en la cabeza y quedó medio mareado. Fue reemplazado por Santiago Cáseres. Luego se informó que Garayalde sufrió un traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento.

Luego el juego se hizo muy friccionado y no abundaron las llegadas. Vélez demostró una leve superioridad, pero tampoco tuvo profundidad.

En el final hubo una buena jugada de Perrone que tocó para Lucas Orellano que habilitó a Walter Bou, quien cayó tras un contacto de Lucas Suárez. Roldán no cobró penal, pero recibió el llamado del VAR para que analice la jugada. Luego de mirar unas 27 veces las repeticiones y con tres ángulos diferentes, desde la cámara de frente no quedó claro si fue falta. Mientras que una de las que está de espaldas se advierte que el pie izquierdo de Suárez llega antes a la pelota. El árbitro decidió no cobrar nada y estuvo acertado ya que si bien hubo contacto, no fue suficiente como para ser considerado falta.

Fue un partido intenso en Liniers en el que Vélez convirtió en los momentos justos (REUTERS/Agustín Marcarian) Fue un partido intenso en Liniers en el que Vélez convirtió en los momentos justos (REUTERS/Agustín Marcarian)

Ya en tiempo adicionado, Hanson podría haber marcado el segundo, pero sus cabezazo fue a las manos de Guido Herrera. En el arranque del complemento el arquero de la T volvió a encontrar otro intento de cabeza, en este caso de Pratto.

El partido ganó en emotividad y Talleres empezó venirse sobre el campo de Vélez y de a poco generó llegadas. La más clara la tuvo con Valoyes, pero el arquero Lucas Hoyos le ahogó el grito.

En la siguiente hubo una buena contra de Vélez en la que Janson tuvo un mano a mano, pero la definición pegó en el travesaño.

Sin embargo, a los 73 minutos se repitió la fórmula del primer tanto y tras un desvío Jara capturó la pelota por la derecha, mandó el centro y Janson metió otro cabezazo para ampliar las diferencias.

En el mejor momento de Vélez, cuando pareció que el tercero estuvo al caer, los cambios que hizo el entrenador portugués Pedro Caixinha le cayeron bien a su equipo, que a los 81 minutos consiguió el descuento con la intervención de tres de los ingresados. Luego de un centro de Rodrigo Garro y tras dos cabezazos seguidos, primero de Francisco Pizzini y luego de Michael Santos, llegó el tanto cordobés.

Apenas pasaron 4 minutos cuando llegó el empate parcial para los cordobeses luego de una gran jugada de Matías Catalán que desbordó por la derecha, mandó el centro y recibió Garro que de zurda la clavó en el ángulo.

Las emociones siguieron y a los 87 minutos Julián Fernández marcó el tercero para Vélez que decoró el resultado. Sin embargo la serie está abierta.

La revancha será el miércoles 10 de agosto en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El vencedor de esta llave se medirá en la siguiente instancia ante el ganador del duelo que protagonizan los brasileños Flamengo y Corinthians.