Decks gastronómicos: Avanza la ordenanza para regular la actividad gastronómica

Nuevamente los decks gastronómicos continúan en discusión y poca solución. La Comisión de Industria se reunió en el Recinto de Sesiones para tratar el Expediente 1444 mediante el cual se intenta “generar y regular intervenciones en los espacios públicos existentes y nuevos espacios públicos con fines gastronómicos”. Es la actualización del programa “Comemos Afuera” post pandemia.

En el uso de la palabra, el edil Miguel Guglielmotti, Presidente Comisión de Industria, dijo: “Nos parece un proyecto muy importante, la actividad gastronómica tiene una importancia superlativa en la matriz económica de nuestra ciudad y en la generación de empleo. Es el primer tratamiento del expediente y debemos lograr el mayor consenso posible para que surja la mejor ordenanza para ordenar los decks que surgieron durante la pandemia y siguen en la ciudad”.

“Es un programa que generó mucho trabajo en la ciudad, y eso es muy importante y debemos sostenerlo dentro de un marco de planificación de desarrollo del sector gastronómico que se viene efectuando. La ordenanza está planteada, tenemos algunos elementos que rescatamos de la jornada de trabajo de la semana pasada que nos gustaría incorporar en la ordenanza, con modificaciones específicas, principalmente respecto a los cerramientos, a la utilización en simultáneo de sillas y decks que es un pedido puntual del sector, con la fijación del mobiliario dentro de los decks, el diseño, la estética, la utilización de plantas en los decks. Eso lo podemos incorporar. Hay un punto importante, hay 40 solicitudes nuevas de decks que están esperando su autorización para poder emplearse. Se decidió frenar las habilitaciones hasta que no esté esta ordenanza. Darle celeridad a esto va a generar más trabajo”, sostuvo el edil del PRO Fernando Muro.

Por su parte, Virginia Sívori del Frente de Todos sostuvo: “es uno de los ejemplos de programas que tuvo un rápido consenso aquí, porque fue en un momento de crisis, para poder ayudar al sector. Después, lo que normamos aquí, en la calle tuvo algunas dificultades de implementación, por eso, nos parece muy propicio que se trabaje en una normativa, primero para generar reglas claras para que los privados puedan invertir, pero también ayudar al Ejecutivo pueda controlar en la implementación de esto que ayudará a ordenar el espacio público, con una mirada de seguridad vial, pero también con una mirada que genere puestos de trabajo” dijo la edil y resaltó la importancia de la mesa de trabajo para consensuar y escuchar todas las voces.

Horacio Taccone, de Acción Marplatense, propuso pedir informes a las instituciones que participaron de la jornada las manifestaciones que hicieron, y las conclusiones y sugerencias realizadas a raíz del intercambio de opiniones. “Sería muy conveniente escuchar a las autoridades de la UCIP, porque también tendrán una mirada que ayudará a enriquecer este proyecto. No me imaginé que íbamos a darle despacho en el primer tratamiento, tampoco me opongo, pero prefiero abstenerme hasta tener la opinión de las autoridades de la UCIP y las entidades que estuvieron presentes en la mesa de trabajo”.

La Comisión de Industria aprobó el proyecto de ordenanza, con la abstención de Acción Marplatense, con el compromiso del oficialismo de realizar las modificaciones nombradas y el pedido de informes propuesto por Taccone a las instituciones, pero también a las áreas de la Municipalidad competentes en la materia, principalmente, la secretaría de obras.