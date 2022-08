¿Qué pasa con la Sociedad de Fomento de Fortunato de la Plaza?

Desde hace varios años, la asociación de bien público, sin fines de lucro, del barrio Fortunato de la Plaza, está cerrada. Javier Zumpano es un vecino del barrio, y en diálogo con “el Retrato” sostuvo: “Estamos peleando para que la sociedad de fomento esté abierta y la podamos utilizar los socios y los vecinos”.

“Desde el 2010 no se presentan papeles y no se realizan asambleas para renovar autoridades. Ya enviamos cartas a Asuntos de la Comunidad, al señor Sosa, y hasta el día de hoy no nos contestaron nada. Fuimos a la Defensoría del Pueblo a hacer la denuncia y los Defensores están enviando notas para que nos den una respuesta. Al Concejo Deliberante no fuimos. Tuvimos una reunión con el señor Pino de la Secretaría Privada y ahora le tenemos que llevar una nota, y le vamos a llevar copias de todas las notas que ya envíamos”, explicó Zumpano.

En este sentido el vecino dijo: “Mientras en la sociedad de Fomento estaba María Taboada, era centro de evacuados, había colchones, funcionaba una biblioteca, hoy a la sede hasta le sacaron el medidor de gas por falta de pago. Obviamente la biblioteca no existe más, no sabemos que se hicieron con los libros, tampoco sabemos que se hizo con los colchones y todo lo que había para los evacuados. Habría que preguntarle a un señor que se llama Matías Mendez, que dice que es el presidente de la Sociedad de Fomento, no se si lo puede acreditar con documentación a eso”.

“A Méndez nos gustaría preguntarle porque está la Sociedad de Fomento cerrada, porque no tiene los papeles en regla, y por qué no convoca a la Asamblea para renovar autoridades. Méndez es un señor que en el momento que Taboada entra a trabajar en Obras Sanitarias, en la gestión de Pulti, deja la Sociedad de Fomento y agarra Mendez desde ahí a la fecha estamos cada vez peor, porque ni siquiera puedo sostener lo que había”. Según pudo saber este medio, Méndez es el vecino que se encadenó, semanas atrás, en el Concejo Deliberante, por los terrenos que el Consejo Escolar cedió al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Finalmente, Zaumpano recalcó: “Esperamos que Asuntos de la Comunidad nos conteste. Sosa nos invita un café, nosotros queremos algo formal, que se nos conteste por escrito y porque a las palabras se las lleva el viento”, sentenció.