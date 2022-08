Aumentó el GNC y los taxistas denuncian que la tarifa quedó “recontradevaluada”

La ciudad amaneció con un incremento del 25% en el valor del metro cúbico del GNC. El nuevo precio ronda entre los 88,01 (en Shell) y 90 pesos (en Puma). El último aumento registrado fue del 10% en el mes de abril.

Consultado por “el Retrato…”, el secretario del Sindicato Marplatense de Peones de Taxis, Miguel Rodríguez, manifestó: “Lamentablemente era lo que preveíamos el 14 de abril cuando pedimos el aumento de la tarifa. Argumentamos en ese momento que el precio de la ficha, que estaba a 16 pesos era poco por los costos. Pedíamos ese aumento para llegar a agosto o principio de septiembre acomodados, sabíamos que esto iba a pasar y que el GNC iba a seguir aumentando. Este incremento nos da la razón que la tarifa del taxi quedó recontra devaluada”.

“Ahora con este aumento, por turno se está gastando, aproximadamente, entre 1200 y 1500 de GNC. Los autos modernos de ahora también trabajan a nafta, y la nafta power se fue a 200 pesos el litro”, expresó el taxista remarcando que si se suman los dos turnos que hace un taxi, el costo fijo diario para que el auto esté en la calle funcionando es de tres mil pesos, mínimo, siempre y cuando se tenga GNC.

Finalmente, en relación al último aumento de la tarifa de taxis, Rodriguez dijo: “En ese momento el edil Horacio Taccone dijo que iba a acompañar el aumento pero le preguntaba al Municipio dónde compraba los neumáticos a ese precio así él también las compraba para su auto. Eso quiere decir que el valor que pusieron de las cubiertas en el estudio de costo era una locura, no existe en Mar del Plata; y así con cada ítem del estudio de costo. Nosotros tomamos cada punto y lo hicimos con los precios que nosotros conseguimos, a ellos les dio la ficha 1,40 y a nosotros 1,60. Una cosa que no tiene sentido. Pero no pudimos hacer nada porque todo se aprobó a paquete cerrado, no se discutió nada y creo que Taccone fue muy claro con el tema de las gomas”.