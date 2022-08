A pesar del éxito del “EnduroPale” ediles siguen cuestionando su realización

En la comisión de Turismo se trató para su convalidación, el expediente 1622 por el cual se autorizaba a la Asociación Civil de Automovilismo Alta Velocidad “al uso de varios espacios de dominio público para la realización de la denominada “Fecha del Enduro del Atlántico”y la “4ta. Edición del Enduropale Argentina”, competencia que tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata, los días 30 y 31 de julio de 2022”; y el expediente 1630 que es expediente de comunicación mediante el cual se le solicita al Ejecutivo información por el uso de las máquinas del EMVIAL para el evento privado.

La confusión, y el enojo de la oposición es que la Presidencia del cuerpo firmó un decreto autorizando al EMDER a realizar el evento que se realizó durante el último fin de semana en las playas de La Perla de la ciudad.

Es por las nuevas incongruencias de las autoridades del Concejo que el tema volvió a ponerse en el debate legislativo, y la oposición mostró nuevamente el rechazo al evento. “queremos manifestar que estamos a favor de una ciudad de turismo los 12 meses, de organizar eventos y actividades que puedan promocionar a nuestra ciudad más allá del verano y del turismo de sol y playa, y de este evento en particular que se hizo, pero creemos que el Ejecutivo manejó muy mal el expediente, de manera muy desprolija y una de esas desprolijidades es que el Sumario no corresponde con el decreto que termina siendo”, sostuvo la edil Mariana Cuesta del Frente de Todos.

Por su parte, Horacio Taccone (de Acción Marplatense) sostuvo: “a nosotros no nos gustan las cosas cuando, por apuradas, son desprolijas, y la verdad es que esta competencia hace meses que sabíamos que había intención de realizarla, por eso, creemos que no era para necesario hacer todo a último momento y a las apuradas. En esta ocasión tuvimos que decidir si privilegiamos algo que consideramos que fue importante para Mar del Plata y dábamos autorización por sobre un expediente que claramente es desprolijo. En Labor dijimos que el expediente es indefendible y así lo mantenemos, pero optamos por privilegiar a una competencia que moviliza mucha gente y le da la posibilidad a los hoteles y a los restaurantes de trabajar. No podemos tener con precisión quirúrgica la cantidad de personas que movilizó este evento, pero son miles que vinieron a la ciudad por esto. Y por ese motivo, como seguimos la misma línea de cuando fuimos Gobierno que queremos que haya muchos eventos internacionales, es que nos parece apropiado que se haya realizado, pero las cosas hay que hacerlas mejor, se pueden hacer mejor y eso es lo que vamos a tratar que suceda de ahora en adelante”.

“Desde la política debemos ser absolutamente claros cuando apoyamos el turismo en Mar del Plata durante todo el año. Debemos ser consecuentes con eso, sosteniendo esas actividades” dijo el edil de la UCR Gustavo Pujato.

Por su parte, el edil Alejandro Carrancio dijo: “está bueno que haya eventos que promocionen la ciudad, pero son importantes las formas, porque muchas veces se pueden empañar algunos eventos que pueden ser buenos, por la manera de llevarse a la patadas. No es la manera que queremos. Este es un expediente que debió tener otras formas, que fue cambiado casi en su totalidad, a través de un segundo decreto. En principio lo iba a organizar una entidad, y después el EMDER, eso ya marca la desprolijidad y me parece interesante el expediente de Comunicación porque son preguntas que está buenas hacerlas. Estamos todos de acuerdo con el turismo de 12 meses, pero no por eso tenemos que mirar todos para el costado frente a las irregularidades. Hay explicaciones que están buenas que se den. Acá se habla de turismo de 12 meses, pero este evento se realizó en temporada alta, porque fue en vacaciones de invierno, no es una actividad que se hizo fuera de temporada”, sostuvo el edil.

Finalmente, el expediente para pedirle información sobre el uso de máquinas del EMVIAL al Ejecutivo fue aprobado por unanimidad; mientras que la convalidación fue aprobado por el voto positivo del bloque oficialista, Creciendo Juntos y Acción Marplatense; y los votos negativos del Frente de Todos.