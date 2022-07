Uthgra repudia hechos de violencia de género en el restaurante “Málaga”

Una empleada gastronómica del restaurante Málaga denunció penalmente a su jefe tras sufrir violencia física y constantes agresiones verbales. UTHGRA Mar del Plata se declaró en estado de alerta y movilización: “No vamos a permitir ningún tipo de violencia de un empresario hacia un trabajador o trabajadora”.

UTHGRA Mar del Plata se declaró en estado de alerta y movilización luego de que una joven trabajadora gastronómica del restaurante Málaga de Mar del Plata denunciara penalmente a su jefe por diversos episodios de violencia de género.

“No vamos a permitir ningún tipo de violencia de un empresario hacia un trabajador o trabajadora bajo ningún concepto. Lo ocurrido es lamentable y de una bajeza que provoca vergüenza ajena. Pedimos que la justicia actúe y se castigue como corresponde al agresor”, expuso Pablo Santín, secretario general de UTHGRA Mar del Plata, luego de recibir y contener a la víctima.

Según consta en la denuncia penal realizada por recomendación del sindicato, la joven, que se desempeña como camarera desde hace un año, en el restaurante Málaga, ubicado en 25 de Mayo 3901, sufre “continuamente” agresiones por parte de su empleador.

El episodio que motivó la denuncia penal se registró este viernes en horas de la tarde, cuando al momento del descanso para el almuerzo, la trabajadora tomó una bandeja y su jefe, Emilio Pavi, le indicó en malos términos que no podía utilizar dicho elemento. Acto seguido arrojó la bandeja al piso, se acercó a la joven y la apretó con fuerza a la altura de la cintura, provocándole marcas en el cuerpo, según denunciaron.

A raíz de este violento episodio, la trabajadora discutió con su jefe y se retiró del establecimiento. Posteriormente se dirigió a la sede de UTHGRA Mar del Plata, donde fue recibida y contenida por las autoridades sindicales, que le recomendaron accionar realizando la denuncia penal correspondiente.

La damnificada expuso además que “hace varios meses Emilio Pavi me somete a distintos episodios de violencia verbal” y que es permanentemente agredida. Finalmente, se le realizó una revisión médica para constatar las lesiones provocadas en su cuerpo, que afortunadamente no revisten gravedad.

“Repudiamos enérgicamente todo acto de violencia. Ningún empresario tiene derecho a maltratar a sus trabajadores aprovechándose de su condición de jefe. Destacamos la valentía de la joven trabajadora de acercarse a la Justicia y alentamos a denunciar todo tipo de agresión semejante en los establecimientos”, agregó el secretario general.