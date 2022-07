Bicisendas, una idea muy positiva pero que le sigue faltando algo…:Educación

Desde que se ejecutó la primera etapa del proyecto “Bicisendas en Mar del Plata”, poco se hizo para educar, concientizar, y hasta incluso avisar que ahora desde la Plaza Mitre y la Plaza España están unidas por una bicisenda.

Pocas veces se suele ver personas pedaleando por esas cuadras; incluso pocos son los marplatenses que se enteraron de la instalación de la mini bicisenda. Lo extraño, además de esto, es que no hubo educación, ni para los peatones, ni para los ciclistas ni para los conductores de vehículos a motor.

En Mitre y Belgrano, a bicicletas y autos los detiene el mismo semáforo, que se pone en verde para ambos en simultáneo. Entonces, si un auto que está en Mitre desea girar para Belgrano, pero las bicicletas también tienen verde, ¿quién tiene paso o prioridad?. El peligro es inminente sin una capacitación o carteles que eduquen a todos.

José tiene un emprendimiento de bicis, el único que en Mar del Plata hacen city tours, y en en referencia al tema, aseguró estar de acuerdo con la bicisenda, porque “al fin se hace algo por los que andan en bici. Este es el primer paso de muchos más que tienen que venir”.

Mientras tanto, Malena una marplatense que desde hace varios años utiliza la bicicleta como su medio de transporte, en conversación con “el Retrato…” aseguró: “Yo siempre intento esquivar el centro con la bici, así que no se ni donde está la bicisenda. Igualmente, me parece más seguro para mi no agarrar el centro, no voy a utilizarla, la deberían haber puesto en un lugar más pensado”.

Asimismo, Matías, un trabajador que reparte comida a través de plataformas virtuales, le dijo a este medio que la utilizó pocas veces, pero sabe que está. “yo siempre espero pedido en Belgrano y La Rioja, entonces si me sale algún pedido para ese lado la uso, igual son 2 o 3 cuadras hasta Colón, no modifica en nada”.

La educación debe ir de la mano con las propuestas que pueden llegar a ser muy buenas, pero que si se hace por la mitad, son simplemente acciones de marketing y juguitos para la tribuna.