Reconocimiento del Concejo a Diego Oyhamburu

Mediante Resolución N° 4.848, el Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, declara persona Destacada por su trascendencia en el deporte adaptado para personas con Síndrome de Down a Diego Oyhamburu . Asimismo por su meritoria actuación y espíritu deportivo, por el cual ha sido convocado a participar en el Mundial de Futbol para personas con Síndrome de Down, en Lima.

Por otra parte, mediante Resolución N° 4.836, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorgó la distinción al Mérito Deportivo a los atletas representantes de Mar del Plata a nivel mundial, Horacio Zeballos (Tenis); Leandro Ursuna (Surf), Belén Casetta (Carrera), Luca Vildoza, Patricio Garino y Facundo Campazzo (Básquet), Ana Gallay y Fernanda Pereyra (Beach Voley) y a los entrenadores y preparadores físicos Juan Baldino, Sergio Hernández, Martín Iatauro, Daniel Díaz, Leonardo Malgor y Pablo Coto “por la destacada participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 llevados a cabo en julio y agosto de 2021.

Asistieron la concejalA Liliana Gonzalorena (CC ARI MdP), autora de la iniciativa, y sus compañeros de Cuerpo, Nicolás Lauría (Creciendo Juntos) y Angélica González (CC ARI MdP).

También asistieron Marcos Folgar, director general de la Oficina de Discapacidad; y Carlos Mattos, del Consejo Municipal de Discapacidad (COMUDIS).

Argumentos del reconocimiento a Oyhamburu

La nota de medio periodístico de Mar del Plata acerca de la participación y logros obtenidos por la Selección Argentina de Futsal para personas con Síndrome de Down, destacando al joven arquero marplatense Diego Oyhamburu, en la participación del subcampeonato del Mundo en la Copa desarrollada en Lima- Perú.

En el deporte adaptado, la Selección Argentina de Futsal para personas con Síndrome de Down, denominada “Los Halcones”, fue consagrada subcampeona del mundo, en el mundial disputado en Brasil San Pablo en el año 2019, por lo cual los marplatenses y batanenses estuvimos orgullosos de todo el equipo.

Como antecedente de la trayectoria de Diego Oyhamburu, cabe mencionar su participación en los eventos deportivos que se detallan a continuación:

– Año 2019 Mundial de Futsal Down en Brasil.

-Año 2019: Nacional de Futsal TRI21 en la ciudad de Córdoba, disputado en CENARD.

– Año 2021: Nacional de Futsal TRI21 en la ciudad de Rosario.

– Marzo del Año 2022: Nacional para atletas con Síndrome de Down organizado por la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down ( F.A.D.A.S.D ) en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD).

– Abril del Año 2022: Mundial Futsal Down Perú.

Por segunda vez la selección FUTSAL participó en un torneo Mundial para personas con Síndrome de Down, realizado durante los días 1 al 10 de Abril de 2022 en el Velódromo de la ciudad de Lima- Perú, donde participó como arquero el marplatense Diego Oyhamburu.

La organización de este reciente evento mundial, reconoció a la selección Argentina en la ceremonia de premiación con medallas y un trofeo plateado como segundo puesto.

Gracias a la brillante actuación del arquero marplatense Diego Oyhamburu, la selección se convirtió en subcampeona del Mundo de la Copa Mundial de Futsal Down.

Deportistas olímpicos

La Ordenanza Nº 19718 (Texto actualizado con las modificaciones introducidas por Ordenanza 23810) (Ordenanza Nº 23810), en su artículo 7º se refiere al título de “Mérito Deportivo”, que consiste en el reconocimiento oficial a personas físicas o jurídicas, de trayectoria destacada en el ámbito del deporte, cuya actuación fomente la formación integral de los individuos, genere espacios de participación e inclusión e inspire la elección de una vida saludable.

En este sentido, es adecuado a la participación de los atletas representantes marplatenses en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Con el deporte el ser humano se supera, se disciplina, se educa en valores. El entrenamiento es un medio fundamental como herramienta para el desarrollo personal o colectivo de los atletas, según sea la disciplina que se practique.

El HCD apoya y destaca a la actividad deportiva en todas sus aristas ya que el deporte es una herramienta social que posibilita la preparación del ser humano para visualizar y lograr diferentes objetivos en la vida.

El esfuerzo y la dedicación de cada uno de los atletas argentinos y especialmente hoy mencionamos a los atletas marplatenses que participaron en las Olimpiadas de Tokio 2020, desarrolladas desde el dìajulio hasta el 8 de agosto de 2021, conllevaron sacrificios extraordinarios, un plus, debido a la situación de pandemia por la que atraviesa la humanidad toda lo que dificultó en gran medida poder incrementar el nivel alcanzado.

Es en ese entendimiento y en la búsqueda de superación, que los atletas marplatenses nos representaron dignamente y nos llenaron de orgullo.

La perseverancia y dedicación de nuestros atletas entrenando durante el Aspo, indoors en algunos casos, posteriormente en el Diaspo, superando dificultades, escollos, limitaciones, con pocas herramientas en su entorno, logrando mantener la preparación física y psicológica necesaria para el evento deportivo de tamaña importancia, logrando adaptarse a las circunstancias que les impuso la covid 19 para representarnos en las olimpiadas de Tokio 2020 con fortaleza y gran emoción.

Estas personas amantes del deporte que participaron como íconos y referentes indiscutibles del mismo, saben de compromiso y denotan pasión por lo que hacen entregando lo mejor de si a la hora de competir y cumplir sueños.

Por la participación deportiva durante tan importante evento de competencia internacional, la comunidad marplatense y batanense representada por este Honorable Concejo Deliberante, expresa admiración por la constancia, la determinación y el rendimiento deportivo de nuestros atletas.