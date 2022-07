El radicalismo advierte que “no alcanza con cambiar figuritas” sin un plan de Gobierno

Los diputados del radicalismo Vanesa Zuccari y Claudio Frangul salieron a cuestionar los cambios en el Gabinete nacional que reconfiguró el gobierno de Alberto Fernández con una renovada cartera de Economía que quedará a cargo de Sergio Massa.

Ayer, después de días cargados de rumores, finalmente la Casa Rosada comunicó que Sergio Massa se hará cargo de un “súperministerio” que aglutinará las áreas de Economía, Producción, Agricultura, y también la relación con los organismos multilaterales de crédito, una vez que resuelva su renuncia a la Cámara de Diputados nacional.

“Massa es Alberto y Massa es Cristina Kirchner. Massa es parte del Gobierno y es quién ya reemplazó a Alberto Fernández una vez. Es un fiel empleado de los Kirchner, funcional. Un tipejo que se las ingenia para ayudar a CFK a mantenerse donde está”, definió al superministro la legisladora radical.

En esa línea, Zuccari dio a entender que los cambios no suponen un nuevo rumbo político dentro del Gobierno nacional sino que representan los deseos del kirchnerismo y Cristina Kirchner. “Massa fue quien contribuyó al plan de su jefa: Alberto al gobierno, Cristina al poder”, recordó.

En la misma sintonía, el diputado radical Claudio Frangul comentó a este medio que “este es un Gobierno de contradicciones constantes donde las disputas dentro del oficialismo, entre la vicepresidenta, el presidente, los piqueteros y sectores afines al Frente de Todos nos están llevando al abismo”.

Sobre los efectos de los nombramientos y reordenamiento del Gabinete planteado ayer por Alberto Fernández y que viene sucediendo desde la sorpresiva renuncia del ministro de Economía Martin Guzmán, la diputada provincial oriunda de Lincoln opinó que “la confianza perdida no se recupera de un día para el otro” . “El Gobierno de los Fernández y Massa está terminado”, sentenció.

Vanesa Zuccari, diputada radical dentro del bloque de Juntos en la Legislatura bonaerense.

“No se trata de nombres, no basta con cambiar figuritas de lugar, se trata de saber qué van a hacer y cómo lo van a hacer”, resaltó Zuccari, al igual que su par Frangul quien consideró: “No van a tener ningún resultado positivo, si no existe un verdadero plan de Gobierno”.

Desesperanzada por la dirección política que presenta el Frente de Todos en medio de la crisis económica marcada por la volatilidad cambiaria y la alta inflación, Zuccari dijo a Diputados Bonaerense que “si no cambian el rumbo, cosa que dudo, los resultados serán aún peores”.

El diputado radical Claudio Frangul pidió “un plan coherente que respete las instituciones”.

Por último, Frangul insistió en que es necesario “un plan coherente, que respeten las instituciones”, y que en ese sentido “la oposición está llevando una tarea muy importante defendiendo los intereses de la república y las instituciones”.