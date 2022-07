Distinción a la taekwondista Patricia Santana

Mediante Resolución Nº 4.809, el Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresó su reconocimiento a la atleta Patricia Santana “por cumplirse 27 años del otorgamiento de la medalla de bronce en la categoría mini mosca de Taekwondo en los Juegos Panamericanos 1995 desarrollados en Mar del Plata”.

El acto de entrega se desarrolló esta mañana, viernes 29 de julio, en el recinto de sesiones, a instancias del autor de la iniciativa, Alejandro Carrancio (Creciendo Juntos).

Argumentos del reconocimiento

Patricia Santana se destacó en los Juegos Panamericanos de 1995, desarrollados en Mar del Plata. La atleta perteneciente a la Federación de Taekwondo de General Puyerredon tuvo su preparación en las instalaciones del Club Kimberley de la ciudad, bajo las órdenes de quien fuera su entrenador, el profesor Oscar Gallo.

Es de destacar que su incorporación al equipo de taekwondo de los Juegos Panamericanos de Mar del Plata ´95, aconteció diez días antes de su inicio, debido a una supuesta lesión de la titular. En su momento, no le permitieron dar notas a los medios junto a los otros marplatenses y hasta le robaron el equipo mientras entrenaba.

Pese a todas las vicisitudes obtuvo la medalla de bronce en la categoría mini mosca de Tekwondo, categoría hasta 50 kg., en un combate que se desarrolló en el gimnasio del club Once Unidos de Mar del Plata.

Dicha victoria la obtuvo con sólo una semana de entrenamiento, tras tres meses de inactividad. La marplatense de apenas 20 años y 43 kg, se destacó en el combate que la llevó al podio en los memorables juegos que se desarrollaron en nuestra ciudad.

Mediante un intenso programa de prácticas, comenzó a intentar el estado que había perdido y en la tercera jornada de la disciplina quedó demostrado que tal trabajó valió la pena.

Es una buena práctica institucional recordar los logros de deportistas de nuestra ciudad para que los mismos no se borren de la memoria de los marplatenses.