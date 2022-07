“Si hay un estallido social los más perjudicados serán los sectores populares”

Como hace 15 días, diferentes organizaciones sociales llevaron a cabo en diversas parte del país, una manifestación bajo el lema “¡Basta de ajuste! ¡Fuera el FMI. Por trabajo, por salario, contra el hambre y la pobreza”. En Mar del Plata, la concentración fue en intersección de la Avenida Luro y Santiago del Estero.

Gonzalo Vigil, integrante de Barrios de Pie, en diálogo con “el Retrato…” sostuvo: “estamos en una situación muy crítica donde hay una inflación creciente que va a ser récord, porque está rozando el 100% a nivel anual, y no se ven las medidas. El Gobierno está muy preocupado en cómo pagarle al FMI, en hacer cambios en el Gabinete, en empezar una reestructuración sin pensar en las medidas concretas, porque cambiar nombres y figuritas no sirve de nada sin medidas concretas que apaciguan la situación que está viviendo más del 70% de la población argentina, donde el trabajador informal no llega ni a mitad de mes, pero el trabajador formal, que tiene un sueldo digno tampoco llega a fin de mes”

“Este reclamo que estamos llevando adelante no tiene que ver solamente con las organizaciones sociales, o lo que cobraron el Potenciar Trabajo, sino que tiene que ver con la sociedad castigada que tenemos hoy por la situación internacional y una situación en donde los grandes empresarios y formadores de precio llevaron a tener una inflación récord, pero hay un Gobierno que no pone límites y a su vez le otorga al campo un beneficio para que pueda hacer la exportación de los granos para así poder tener los dólares para pagarle al FMI, no para redistribuir en la población”, agregó Vigil.

Finalmente, el referente de Barrios de Pie, manifestó: “entendemos que hay posibilidades de una situación de desequilibrio social total, sin embargo, no apostamos a eso. Como Organización entendemos que ese desequilibrio lo único que trae es mayor precariedad para las familias que están hoy movilizadas en la calle, con este frío y esta lluvia que nos azota. Si hay un estallido social los más perjudicados van a hacer los sectores populares porque las grandes empresas no les toca nada, si les pasa algo tiene un seguro que les va a cubrir, pero lo más vulnerables son quienes la van a pasar peor; por eso, justamente, queremos medidas concretas antes de que se de ese estallido que solo traerá más precariedad”, sentenció Vigil.