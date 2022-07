Crimen en el balneario Horizonte: Piden la prisión preventiva del principal acusado 

En el marco de la causa que investiga el crimen de Maximiliano Rihl (42) hace un mes en el balneario Horizonte, la fiscal que interviene en la causa, María Florencia Salas solicitó se convierta en prisión preventiva la detención que pesa sobre el principal acusado de la muerte, Piero Pinna (34).

En tal sentido, María Florencia Salas (FOTO), titular de la fiscalía N°1, realizó este martes el pedido de prisión de preventiva respecto de Piero Pinna, un ex rugbier tucumano apodado el “Faraón del Pollo“, acusado de haber cometido el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego respecto de Maximiliano Rihl (42) hace un mes en el balneario Horizonte. Ahora, la Justicia de Garantías deberá resolver a la brevedad si Piero Pinna (34) continuará en prisión hasta tanto se celebre un juicio oral.

De esta forma, entre sus argumentos, la fiscal señaló que Pinna disparó en la madrugada del 26 de junio sin ninguna justificación contra Rihl durante una pelea suscitada en el cumpleaños del empresario Mauricio Ríos y al cual ambos habían sido invitados. Así, la víctima recibió cuatro disparos, uno en un tobillo, otro en una rodilla, otro en una muñeca y el restante, el mortal, en la zona lumbar.

Asimismo, según la reconstrucción preliminar de los hechos, Pinna había mantenido una pelea dentro del salón del balneario con otro hombre, Ariel Nuñez, al que acusaba de haberle faltado el respeto a su novio, Romina Ulloa. Tras esa primera pelea, Pinna se dirigió a su automóvil Toyota Corolla junto a Ulloa y tomó una pistola 9 milímetros con la que disparó contra Rihl, quien lo había seguido hasta allí.

“Hay diversas maneras de que el residuo de pólvora llegue a la mano de una víctima que recibió cuatro disparos. Que puede ser por la acción volátil que provocan los residuos o por transferencia, a diferencia de lo que sostendrá el abogado defensor, que se apoyará en el dermotest y en la declaración del imputado y de la novia de éste”, explicó la fiscal, en relación a la declaración de Pinna, en tanto manifestó que reaccionó a los disparos previos que le había efectuado Rihl, circunstancia que también describió Ulloa.

Además, Salas expresó: “Las pericias balísticas e inspecciones oculares hechas, en primer término determinan que la única arma que se utilizó es una pistola 9 milímetros Bersa, que es la que refiere el imputado y reconoce como de su propiedad“ y agregó: “Las vainas halladas son todas 9 milímetros, no hay otro tipo de accidente balístico que se corresponde a la utilización de otra arma”.

“Tras estos testimonios, incluso, se realizó un nuevo relevamiento en el lugar y no se recolectó ningún accidente balístico. Y si bien es un lugar abierto, no hay un árbol con marcas, una víctima o un auto que haya recibido algún impacto. No hay marcas o evidencias de la utilización de otra arma de fuego distinta a la utilizada por Piero Pinna“, aclaró Salas.

Con respecto a la posibilidad de conseguir información de los DVR de las cámaras de seguridad del balneario Horizonte, la fiscal Salas explicó que aún no se hay resultados ni información al respecto de esta pericia, que busca verificar si efectivamente estas cámaras no grabaron nada por estar apagadas o si hay material relevante.

Por otra parte, aún falta que declare Ariel Nuñez, quien si bien no estuvo presente durante el crimen, sí protagonizó una primera pelea con Pinna dentro del salón. Según explicó la fiscal, hay otros dos testigos que no prestaron su declaración y que ya fueron citados, uno de ellos el hijo del empresario Mauricio Ríos.

Por último, cabe destacar que el próximo martes se realizará la audiencia entre las partes para que la defensa de Pinna, representado por el abogado Wenceslao Méndez, presente su apelación con respecto a la prisión preventiva y allí la Justicia de Garantías deberá resolver la situación del único imputado por el homicidio de Rihl.