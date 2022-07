Kicillof presentó un programa de créditos para refacción y ampliación de viviendas

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó este lunes, al presentar un plan de créditos para refacción y ampliación de viviendas a tasa cero, que “en conmemoración del 70 aniversario del paso a la inmortalidad de Eva, el mejor homenaje a Eva Perón es seguir trabajando por el bienestar de nuestro pueblo“.

“Cuando hay una necesidad algunos ven un costo y agarran la calculadora, cuando hay una necesidad nosotros no agarramos la calculadora, usamos el corazón y decimos que hay un derecho”, dijo Kicillof recordando la frase pronunciada por Eva Perón.

Kicillof efectuó estas declaraciones durante un acto en la Casa de Gobierno bonaerense, en La Plata, en el que presentó a los intendentes e intendentas bonaerenses el plan CREA que otorga créditos para reforma, refacción y ampliación de viviendas, que ya fue exhibido en el interior provincial la semana pasada.

El mandatario bonaerense detalló que se estima que hay 1.800.000 familias bonaerenses con problemas de acceso a la vivienda, sobre una población de 17 millones de habitantes.

Kicillof presentó el junto a la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y el ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano provincial, Agustín Simone (Foto: Eva Cabrera).

Recordó que mientras el censo de 1947 revelaba que en el conurbano bonaerense vivían 3 millones de personas y en la Ciudad de Buenos Aires también 3 millones, “hoy los números indican que en la Ciudad de Buenos Aires siguen habitando 3 millones de personas pero en el conurbano se pasó de 3 a 13 millones, es decir se multiplicó por 4”.

“Cuando se habla de problemas de vivienda, de cloacas, de servicios hay que tener en cuenta que mientras en la vecina Ciudad de Buenos Aires la población permanecía estancada, en el Conurbano se multiplicó por 4”, remarcó.

Kicillof recordó también que “en el ´88 la provincia de Buenos Aires cedió parte de los recursos que aporta de coparticipación al resto del país para que en otras jurisdicciones hubiera la posibilidad de generar oportunidades y frenar la migración (al conurbano)”.

“La Provincia aporta el 40% pero recibe el 22. Nos enaltece porque la coparticipación tiene un elemento solidario y las jurisdicciones prósperas ceden recursos pero esto ha sido desmedido para la provincia de Buenos Aires, cedimos una masa de recursos que impide dar respuestas en infraestructura hace tiempo”, puntualizó.

Kicillof también reconoció que “no es sólo un problema de recursos, a veces los recursos están, como en la anterior gestión, pero se usan para otra cosa”.

El mandatario detalló que “de ese 1.800.000 de hogares con problemas de vivienda, al desglosar vemos que el 60% no es no tenga vivienda, sino que el 60% tiene viviendas que no están en condiciones, que adolecen de pisos, de techos, que son viviendas precarias, sin acceso a luz, a cloacas o agua”.

Explicó que “para aquellos que tienen problemas de vivienda, hemos lanzado y ya tenemos en curso 8 mil viviendas solo del Instituto de Vivienda, y si sumamos a esto planes nacionales, sin duda este año vamos a tener un crecimiento en oferta de la capacidad de producción de viviendas como pocas veces hubo”.

“Desde el Instituto de la Vivienda decidimos ampliar al universo que requiere acceso a la tierra pero no sólo se enfocará en la ampliación de la oferta de vivienda nueva sino en el mejoramiento y ampliación de las viviendas existentes, lo que cambiará la vida de muchísimos y muchísimas bonaerenses”, destacó Kicillof.

(Foto: Eva Cabrera).

El gobernador expresó que “hay una falla en el mercado, en el acceso al crédito destinado a la posibilidad de refacción o ampliación entonces lo que había que diseñar era armar un programa especifico de mejora que es el CREA”.

Kicillof presentó este plan de créditos junto a la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y el ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano provincial, Agustín Simone, quien detalló que en una primera etapa “se otorgarán 50.000 créditos a tasa 0% de interés, lo que estiman que generará 16.000 puestos de trabajo, con una inversión de $20.000 millones”.

“Hay una línea de créditos pensados para refacciones chicas y grande y una segunda línea para ampliaciones; con una cuota de entre 5 y 10 mil pesos, con montos a prestar de hasta 740 mil pesos”, precisó Simone.

Por su parte, Kicillof remarcó que el método de ajuste de la cuota “tiene un techo: nunca el valor de la cuota puede crecer mas que los salarios y eso está en la resolución del programa, se ajusta por debajo del índice de crecimiento de los salarios”.

(Foto: Eva Cabrera).

Además, pidió colaboración a los jefes comunales “para que ayuden a que se inscriba la mayor cantidad de gente y un acompañamiento porque a medida que se desembolsa hay que ver los avances”.

Destacó que esta línea de créditos dinamizará la economía en términos de empleo y comercio ya que cada peso se multiplica, hay un efecto multiplicador, que permite que siga funcionando”.

“En la conmemoración del 70 aniversario del paso a la inmortalidad de Eva, me han invitado a participar en muchos homenajes pero el mejor homenaje a Eva Perón es seguir trabajando para el bienestar de nuestro pueblo”, concluyó.