Iriart asegura que quieren desestabilizar al presidente para debilitarlo en el poder

En el marco de la situación que se encuentra atravesando el país, afectado por el incremento del dólar, la inflación y las diferentes medidas que se han adoptado en el último tiempo, Rodolfo “Manino” Iriart, actual director nacional de Correo Argentino, en diálogo con “el Retrato…” aseguró que existe una desestabilización “clara” por parte de algunos sectores contra el presidente de la nación, Alberto Fernández, para debilitarlo en el poder. “No teniendo fortalezas claras de consensos se llega más débil”, afirmó.

El Director Nacional de Correo Argentino, Rodolfo “Manino” Iriart, en diálogo con “el Retrato…” analizó la situación que se encuentra atravesando el país y la ciudad de Mar del Plata, en relación a lo cual apuntó que “la falta de planificación a largo plazo o la falta de continuidad de proyectos hace que esto suceda” y consideró que, para ello, es importante que se den consensos nacionales. “Hoy no se ve que oficialismo y oposición se puedan poner de acuerdo en una misma mesa para poder conversar y saldar diferencias”, afirmó.

-¿Hoy están socavando a Alberto Fernández para que se vaya antes de tiempo del gobierno?

– Sí. Hay una desestabilización clara, no se si para que se vaya, pero sí para que esté debilitado, ya que no teniendo fortalezas claras de consensos se llega más débil. Hasta ahora no le han torcido la mano al Presidente.

“Hay que apoyar al presidente porque lo elegimos todos, no porque nos conviene. Uno puede tener diferencias políticas dentro del espacio sobre cómo se llevan algunas cosas, pero no por eso voy a atentar contra el propio gobierno para que le vaya mal, sino todo lo contrario”, completó Iriart.

Al ser preguntado por “el Retrato…” sobre quienes le quieren “torcer” el brazo al Presidente de la Nación, respondió: “Uno prende la televisión y se pueden ver desestabilizaciones constantes, aprovechándose de algunos problemas que hay dentro del gobierno. No me llama la atención que dentro de nuestro espacio políticos haya diferencias, porque es natural. De hecho, Carrió con Sanz, Macri, Vidal o a la inversa han tenido diferencias políticas también. Es normal y hay que discutirlo” y subrayó: “El punto de crítica constructiva es que los sectores de adentro de mi sector político debatan más y charlen más. Menos órdenes, menos caciques y más indios para poder sacar adelante al país”.

En ese contexto, Iriart propuso que los intendentes, gobernadores y presidente se sienten a los efectos de diagramar las cosas. “Es importante poder encontrarse. Mi equipo de trabajo trata de sentarse con los que tenemos profundas diferencias. A veces nos aceptan la invitación y otras no, pero sigo insistiendo para que lo hagan y ver si puedo convencer o me convencen, sino no hay ninguna posibilidad de poder acercarnos”, concluyó el director nacional del Correo Argentino.