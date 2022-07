Nito Artaza: “La UCR no puede seguir acompañando medidas neoliberales”

Eugenio Justiniano Artaza, más conocido como Nito Artaza,es un actor, humorista, productor teatral y político argentino. Llegó a Mar del Plata con su show “Celebrando la Revista“, y habló de política con “el Retrato…“.

Consultado sobre la actualidad política y económica del país, el ex Senador por la Provincia de Corrientes dijo: “Lo vivo con ansiedad, cómo todo el mundo, pero conectando también. Cuando uno recorre el país, ve la potencialidad que tiene Argentina y nos hace pensar que no podemos estar así nada más que por un núcleo financiero o un problema económico de grandes estrellas y capitales financieros en todas sus variantes. También el Gobierno debe enfrentar que se cometieron errores, en general pero Argentina tiene un potencial que no lo tienen otros países del mundo y de Latinoamérica. Hoy el mundo va a necesitar alimentos y energía que tiene Argentina, increíblemente el mar argentino y la pesca debe ser potenciada al máximo para redistribuir el ingreso para paliar la desigualdad que tenemos. Argentina tiene todo, y no merecemos pasar por estos vaivenes que parecen repetirse cada 10 años“.

El Radicalismo y el PRO sin incompatibles

“Yo tomé distancia del Radicalismo cuando se acercaron al PRO y a Macri. Son incompatibles, el Radicalismo es incompatible con las ideas de Macri y del PRO. No entiendo todavía qué hacen ahí. Un gran golpe de timón sería volcarse, nuevamente, a un proyecto nacional y popular y ojalá que los nuevos dirigentes lo entiendan, porque no puede ser solamente un cambio de nombres, es qué va a hacer el Radicalismo. La UCR no puede seguir acompañando medidas neoliberales en lo económico y conservadoras en la política. Es un gran partido necesario para la Argentina, el de la democracia para siempre, y estando ahí no solo va a terminar siendo el furgón de cola como fue con Macri, sino que puede terminar con los neoliberales en un mismo frente, por eso me preocupa y el Radicalismo es un partido necesario, ojalá los jóvenes radicales vuelvan a revertir el rumbo“, sostuvo Artaza

¿Volverías a ser candidato a Gobernador o Intendente?

“Si, por supuesto, yo fundé un partido Cambio Popular, en Corrientes y voy a seguir haciendo política. Lo hago dando mi opinión también. En este momento estoy muy dedicado a mi actividad privada, el Teatro y las producciones de teatro. No tengo ansiedad de esa naturaleza pero si le gusta aportar ideas”.

Corrientes necesita una nueva Universidad Nacional

Mas adelante recordó que “La provincia de Corrientes no tiene Universidad Nacional propia, y Artaza está en movimiento para conseguirla. “Hablé con los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, porque tenía presentado un proyecto que obtuvo media sanción pero no pudo sancionarse. Corrientes hace 60 años que tiene la querida Universidad UNNE (Universidad Nacional del Nordeste) pero necesita ampliar el conocimiento para llevar otras materias al Nordeste. Corrientes tiene una sola Universidad compartida con Chaco; hay otras Provincia que tienen 3 y 4 Universidades Nacionales y más. Es gigantesco lo que puede pasar con una nueva Universidad desde todo punto de vista de desarrollo, de crecimiento y de oportunidades para los jóvenes. Por eso Corrientes necesita una nueva Universidad Nacional para ampliar el conocimiento, y no tener las mismas carreras o extensiones áulicas que hacen que no puedan alcanzar a todos los jóvenes; alguien del sur de Corrientes que quiere estudiar arquitectura tiene que irse a Chaco. Por eso Corrientes merece una Universidad, hace 60 años que tenemos una compartida. No lo veo difícil que suceda, ojalá que cuando superemos este temblor pueda ser tratado nuevamente en el Congreso“, sentenció.